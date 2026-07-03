“Confessions II”, novo disco de Madonna, chega às plataformas digitais nesta sexta (3)

Madonna em foto de divulgação do disco 'Confessions II' Rafael Pavarotti/Divulgação

A rainha está de volta! “Confessions II”, novo disco de Madonna, chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (3). O álbum — que é a sequência do icônico “Confessions on a Dance Floor”, de 2005 — traz parcerias com grandes nomes como Sabrina Carpenter, Martin Garrix e Stromae, além de um feat com Lola Leon, filha da cantora.

Ao ser questionada sobre o novo trabalho, Madonna declarou que a criação do álbum foi uma "experiência ritualística" que realçou a importância de ter uma família e fazer parte de uma comunidade.

Ela ainda pontuou que foi um momento de muita vulnerabilidade, citando o período de luto que passou após a morte de seu irmão, Christopher, e de sua madrasta, Joan, ambos em 2024.

"Eu nunca definiria esse álbum como apenas mais uma confissão. Escrever uma música sobre o meu irmão apenas uma semana após sua morte não é apenas uma confissão", comentou.

Outro tema abordado no desenvolvimento do disco foi a partida de sua mãe, que morreu de câncer em 1963. Lola comentou que pensou muito na avó quando colaborou na música 'The Test' e descreveu a experiência como um "processo de cura".