Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/07/2026

A sexta-feira será favorável para deixar para trás velhos padrões e seguir em direção ao que faz sentido para o crescimento Crédito: Imagem: JIR Moronta | Shutterstock

A sexta-feira convidará a encontrar equilíbrio entre ação e reflexão. As cartas do tarot revelam oportunidades para fortalecer relações, consolidar projetos e iniciar novos ciclos, mas também alertam para a importância de agir com honestidade e confiança. Será um dia favorável para deixar para trás velhos padrões e seguir em direção ao que faz sentido para o seu crescimento.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — A Temperança

O dia pedirá calma e equilíbrio ao ariano para lidar com os acontecimentos Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

Segundo a carta “A Temperança”, o dia pedirá calma e equilíbrio para lidar com os acontecimentos. No amor, o diálogo e a paciência ajudarão a fortalecer a relação ou a aproximar alguém especial. Na carreira, decisões tomadas sem pressa tenderão a trazer resultados mais sólidos e duradouros. Sua saúde se beneficiará de uma rotina mais equilibrada, com tempo para descansar e cuidar de si. Entre amigos , sua postura conciliadora poderá resolver mal-entendidos e fortalecer vínculos.

Touro — 3 de Paus

Oportunidades de crescimento ou novos projetos poderão surgir ao taurino na carreira Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “3 de Paus” mostra expansão e expectativa por novidades. No amor, você poderá perceber que é hora de olhar para o futuro e construir planos em conjunto. Na carreira, oportunidades de crescimento ou novos projetos poderão surgir e ampliar seus horizontes. Sua saúde melhorará quando você se mantiver motivado(a) e evitar o excesso de preocupações. Entre amigos, conversas inspiradoras poderão abrir portas para novas experiências.

Gêmeos — O Mundo

O geminiano viverá um dia de encerramentos positivos e abertura para novidades Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “O Mundo” anuncia encerramentos positivos e uma sensação de realização. No amor, uma fase importante poderá se completar, trazendo mais maturidade e felicidade para a vida afetiva. Na carreira, conquistas e reconhecimento mostrarão que seus esforços têm valido a pena e poderão abrir novos caminhos. Sua saúde melhorará quando você celebrar suas vitórias sem deixar de cuidar do equilíbrio. Entre amigos, encontros especiais poderão marcar esse momento de conclusão e alegria.

Câncer — 6 de Copas

O dia despertará lembranças, afetos e reencontros significativos para o canceriano Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “6 de Copas” indica que o dia despertará lembranças, afetos e reencontros significativos. No amor, antigos sentimentos poderão ressurgir ou a relação ganhará mais leveza e romantismo. Na carreira, experiências do passado ajudarão a resolver desafios atuais com mais segurança. Sua saúde melhorará quando você acolher suas emoções e buscar momentos de conforto. Entre amigos, reencontros e boas conversas aquecerão o coração.

Leão — Rei de Espadas

A inteligência e a capacidade de liderança do leonino serão reconhecidas em situações desafiadoras na carreira Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “Rei de Espadas” favorece clareza, racionalidade e decisões importantes. No amor, será essencial falar com sinceridade, mas sem deixar que a frieza afaste quem você ama. Na carreira, sua inteligência e capacidade de liderança serão reconhecidas em situações desafiadoras. Sua saúde melhorará quando você controlar o estresse e evitar sobrecarregar a mente. Entre amigos, sua opinião será respeitada, desde que seja expressa com sensibilidade.

Virgem — 2 de Copas

O dia promete momentos de cumplicidade e fortalecimento dos laços afetivos ao virginiano Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “2 de Copas” favorece a união, a parceria e o entendimento. No amor, o dia promete momentos de cumplicidade e fortalecimento dos laços afetivos. Na carreira, trabalhar em equipe poderá render ótimos resultados e abrir novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você compartilhar preocupações em vez de enfrentar tudo sozinho(a). Entre amigos, relações sinceras ganharão ainda mais importância.

Libra — 7 de Espadas

O libriano precisará agir com estratégia na carreira, mas sem abrir mão da ética Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “7 de Espadas” pede prudência e atenção aos detalhes. No amor, evite esconder sentimentos ou alimentar desconfianças sem fundamento; a sinceridade será o melhor caminho. Na carreira, agir com estratégia será importante, mas sem abrir mão da ética. Sua saúde melhorará quando você reduzir a ansiedade e evitar pensamentos repetitivos. Entre amigos, prefira manter por perto quem demonstra lealdade.

Escorpião — 9 de Paus

O dia exigirá do escorpiano persistência e confiança em si mesmo Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

Segundo a carta “9 de Paus”, o dia exigirá persistência e confiança em si. No amor, mesmo após desafios, a relação poderá se fortalecer se houver disposição para continuar construindo juntos. Na carreira, sua determinação será essencial para superar obstáculos e alcançar seus objetivos. Sua saúde pedirá atenção ao desgaste físico e emocional causado pelo excesso de responsabilidades. Entre amigos, você descobrirá quem realmente está ao seu lado.

Sagitário — Ás de Paus

Uma nova paixão ou uma renovação na relação poderá trazer mais entusiasmo ao sagitariano Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “Ás de Paus” anuncia entusiasmo, iniciativa e novos começos. No amor, uma nova paixão ou uma renovação na relação poderá trazer mais entusiasmo para o coração. Na carreira, ideias criativas e coragem para agir favorecerão o crescimento profissional. Sua saúde melhorará quando você direcionar sua energia para atividades que despertam motivação. Entre amigos, convites inesperados poderão render momentos inesquecíveis.

Capricórnio — 3 de Ouros

O dia favorecerá a cooperação, o aprendizado e o reconhecimento ao capricorniano Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

Segundo a carta “3 de Ouros”, o dia favorecerá a cooperação, o aprendizado e o reconhecimento. No amor, construir planos em conjunto fortalecerá a confiança e aproximará ainda mais o casal. Na carreira, parcerias e trabalho em equipe poderão render excelentes resultados e abrir novas possibilidades. Sua saúde melhorará quando você mantiver equilíbrio entre dedicação e descanso. Entre amigos, trocas de conhecimento e apoio mútuo fortalecerão as relações.

Aquário — O Imperador

A capacidade de liderança do aquariano poderá colocá-lo em posição de destaque na área profissional Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “O Imperador” traz firmeza, organização e senso de responsabilidade. No amor, você tenderá a buscar mais estabilidade e segurança emocional nas relações. Na carreira, sua capacidade de liderança poderá colocá-lo(a) em posição de destaque e facilitar decisões importantes. Sua saúde melhorará quando você estabelecer uma rotina disciplinada e respeitar seus limites. Entre amigos, sua postura confiável inspirará respeito e admiração.

Peixes — O Louco

Uma atitude espontânea poderá aproximar alguém especial ou renovar a relação atual do pisciano Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock