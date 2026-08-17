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Atendimento odontológico

Moraes autoriza Bolsonaro a ser atendido por dentista, sob condição de sigilo

Defesa de Bolsonaro havia pedido que a consulta ocorresse com a esposa do filho Flávio, mas ministro indicou o Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal mediante escolta

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 19:24

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

17 ago 2026 às 19:24

BRASÍLIA - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta segunda (17), a ida de Jair Bolsonaro ao dentista. O ex-presidente só poderá realizar o atendimento odontológico se mantiver a data e o horário em sigilo.


Pela determinação de Moraes, foi indicado que a consulta, por razões de segurança, pode ser feita no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal mediante escolta. A defesa de Bolsonaro havia pedido que ela ocorresse no consultório da esposa de Flávio Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, em Brasília.

O despacho do ministro também deliberou que a data e o horário do atendimento deverão ser estabelecidos entre o tenente-coronel Allenson Nascimento Lopes, subdiretor do Núcleo de Custódia da PM do DF, e a defesa de Bolsonaro. Moraes ressaltou que, se essa informação for vazada, a consulta odontológica pode ser cancelada.

Jair Bolsonaro está atualmente preso em regime domiciliar por razões humanitárias. Moraes considerou a idade e o quadro de saúde do ex-presidente – condenado a 27 anos de prisão por golpe de Estado e outros crimes – para tomar a decisão.

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