O que as campanhas precisam saber sobre proteção de dados de eleitores?

As eleições de outubro não se decidem apenas nas ruas ou nas redes sociais. Parte relevante da disputa acontece em formulários, planilhas e listas de WhatsApp. É nesse território invisível que surge um dos maiores riscos jurídicos e éticos de uma campanha eleitoral.





A LGPD considera dado pessoal toda informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável. Nome, telefone, e-mail, endereço, fotografia, localização, perfil em rede social e presença em eventos ou grupos são dados pessoais. Coletar, armazenar, compartilhar ou utilizar essas informações constitui tratamento de dados e submete candidatos, partidos, federações e empresas contratadas às regras da Lei de Proteção de Dados - LGPD.





Nas campanhas, privacidade não é detalhe. Mensagens por WhatsApp, e-mail ou outras plataformas exigem origem conhecida, finalidade legítima e base legal adequada. É proibida a compra de bancos de dados e o uso de cadastros cedidos por empresas ou órgãos públicos. Informação obtida para finalidade administrativa ou comercial não pode ser desviada para propaganda eleitoral.