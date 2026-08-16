Lula e Flávio Bolsonaro disputam as ruas no 1º dia da campanha presidencial; veja como foram os atos

"Sei que vocês estão olhando para mim e lembrando de uma pessoa. Sei que me pareço com ele, mas é difícil comparar o filho do Pelé com o Pelé. Estou aqui com toda a humildade, aceitando essa missão que o presidente Bolsonaro me passou, porque tenho a convicção de que há um propósito de Deus para o nosso país. Sei do tamanho da minha responsabilidade e estou mais do que preparado para recolocar o Brasil no caminho a prosperidade", acrescentou Flávio.