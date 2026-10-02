Mivita negocia terrenos em Vila Velha e projeta R$ 2 bilhões em VGV

A Mivita Construtora iniciou a negociação de duas áreas em Vila Velha para desenvolver seus primeiros empreendimentos no município. A movimentação marca a expansão geográfica da empresa na Grande Vitória, já adiantada aqui na coluna, e integra um plano de lançamentos que prevê movimentar mais de R$ 2 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) até 2028.





Segundo a empresa, os projetos para Vila Velha estão em fase de estudo de viabilidade técnica e perfil de demografia local. “Vila Velha é um mercado muito relevante para o setor imobiliário capixaba e já estava em nosso radar. Estamos estudando oportunidades que façam sentido para a cidade e que estejam alinhadas ao padrão de produto que construímos ao longo dos últimos anos”, afirma o CEO da Mivita, André Pretti.





Paralelamente às negociações em Vila Velha, a construtora mantém um cronograma de lançamentos em Vitória. Entre as novidades estão um projeto na avenida Rio Branco, na Praia do Canto, no terreno onde funcionou a padaria Tutti Panne. Em Jardim Camburi a Mivita prepara um empreendimento com unidades de três quartos e um empreendimento próximo à praça do Carone, em Jardim da Penha.





Na Mata da Praia, a empresa iniciou as obras do residencial Dom, empreendimento de duas torres e 228 unidades (studios e apartamentos de um e dois quartos) com VGV estimado em R$ 200 milhões. O empreendimento atingiu 75% das unidades reservadas nos primeiros dez dias de pré-lançamento.