Mivita negocia terrenos em Vila Velha e projeta R$ 2 bilhões em VGV

A Mivita Construtora iniciou a negociação de duas áreas em Vila Velha para desenvolver seus primeiros empreendimentos no município. A movimentação marca a expansão geográfica da empresa na Grande Vitória, já adiantada aqui na coluna, e integra um plano de lançamentos que prevê movimentar mais de R$ 2 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) até 2028.
Segundo a empresa, os projetos para Vila Velha estão em fase de estudo de viabilidade técnica e perfil de demografia local. “Vila Velha é um mercado muito relevante para o setor imobiliário capixaba e já estava em nosso radar. Estamos estudando oportunidades que façam sentido para a cidade e que estejam alinhadas ao padrão de produto que construímos ao longo dos últimos anos”, afirma o CEO da Mivita, André Pretti.
Paralelamente às negociações em Vila Velha, a construtora mantém um cronograma de lançamentos em Vitória. Entre as novidades estão um projeto na avenida Rio Branco, na Praia do Canto, no terreno onde funcionou a padaria Tutti Panne. Em Jardim Camburi a Mivita prepara um empreendimento com unidades de três quartos e um empreendimento próximo à praça do Carone, em Jardim da Penha.
Na Mata da Praia, a empresa iniciou as obras do residencial Dom, empreendimento de duas torres e 228 unidades (studios e apartamentos de um e dois quartos) com VGV estimado em R$ 200 milhões. O empreendimento atingiu 75% das unidades reservadas nos primeiros dez dias de pré-lançamento.
O maior projeto do plano de expansão está previsto para 2028, no terreno do antigo Hotel Canto do Sol, em Jardim Camburi, com VGV projetado em mais de R$ 1 bilhão. Somado aos outros três novos empreendimentos, o VGV da empresa deverá superar R$ 2 bilhões até 2028.
“Estamos entrando em uma nova escala, mas nossa preocupação é crescer de maneira consistente. Não se trata apenas de lançar mais ou alcançar um VGV maior. Esse crescimento exige investimento em pessoas, processos, governança e estrutura para que a empresa continue entregando com a mesma qualidade à medida que aumenta o número e a dimensão dos projetos”, destaca Pretti.
Para dar suporte ao volume de obras e novos negócios, a empresa reformulou sua infraestrutura corporativa. A nova sede, localizada na Praia do Canto, conta com 1,3 mil m² e capacidade para 100 estações de trabalho. A empresa também prepara a abertura da Galeria Mivita, na Enseada do Suá, espaço físico permanente para atendimento a investidores e clientes.
Galwan entrega Edifício Gustavo Mares Guia, na Praia da Costa
A Galwan Construtora e Incorporadora entregou as chaves do Edifício Gustavo Mares Guia, localizado na Praia da Costa, em Vila Velha. O empreendimento é o segundo projeto residencial concluído pela empresa no município em 2026, na sequência da entrega do Jazz Residence, realizada em junho no bairro Itapoã. A obra foi desenvolvida sob o modelo de administração a preço de custo. O condomínio é composto por apartamentos de três quartos (uma suíte), com duas vagas de garagem e áreas privativas a partir de 109,53 m². As áreas de uso comum — como academia e brinquedoteca — foram entregues equipadas, climatizadas e mobiliadas.
Localizado em Residencial Coqueiral, em Vila Velha, o Vivenda Coqueiral, empreendimento mais recente da Pinheiro de Sá, não chegou ainda ao lançamento e já teve mais de 80% das unidades comercializadas, segundo informou o diretor comercial da empresa, Ricardo Paiva.
“Fizemos uma pré-venda de cadastro da primeira torre, que teve todas as unidades vendidas em três dias. Abrimos a venda da terceira torre, que comercializou tudo em uma semana. Então, liberamos a segunda torre, que também já tem todas as unidades vendidas em uma semana após iniciarmos a pré-venda”, conta.
O Vivenda Coqueiral é o segundo projeto da empresa em Vila Velha e o primeiro dentro da Faixa 4 do programa Minha Casa, Minha Vida. Ao todo serão três torres com 98 unidades cada uma de 2 e três quartos com suíte, com preços partindo de R$ 451 mil.
No lazer e áreas comuns, o empreendimento vai contar com área de convivência, piscinas adulto e infantil, churrasqueira, academia, salão gourmet, playground, espaço kids, quadra descoberta, praça grill entre outros itens. O empreendimento conta ainda com lojas na fachada.
A empresa planeja mais um lançamento para Vila Velha, também dentro do segmento do Minha Casa, Minha Vida. Segundo Paiva, já existe o terreno e projeto, mas o anúncio do novo empreendimento deve ficar mais para a frente. “Tudo vai depender do cenário econômico de concessão de crédito”, adianta.
Fazenda Barão do Império realiza primeira entrega de alimentos produzidos no empreendimento
A Vaz Desenvolvimento Imobiliário realizou a primeira entrega de cestas de alimentos produzidos no próprio condomínio Fazenda Barão do Império, localizado em Santa Leopoldina. Os proprietários receberam itens como ovos, mel, verduras, hortaliças, banana e mamão cultivados no espaço de produção rural e celeiros do projeto. A iniciativa faz parte do modelo agrogastronômico do empreendimento, que integra a estrutura de moradia ao cultivo agrícola para consumo interno.
Com as Fases A e B já entregues, a empresa liberou para comercialização os lotes da Fase C. A nova etapa comercial disponibiliza 106 terrenos, com metragens a partir de 1.000 m². O projeto geral combina áreas residenciais, espaço de lazer, ambiente rural de produção e áreas verdes na região serrana do Espírito Santo.
Em Guarapari, a Barreto Incorporadora e Construtora anunciou o lançamento do condomínio fechado Reserva dos Pássaros, localizado na Praia do Riacho, em Guarapari. O empreendimento conta com 95 lotes residenciais integrados a uma área verde preservada de mais de 25 mil metros quadrados.
Com metragens que variam de 324 m² a 690 m², os lotes têm preços a partir de R$ 324 mil. A infraestrutura do projeto inclui portaria com segurança 24 horas, vias arborizadas e área de lazer em formato de clube com mais de 20 opções de entretenimento, como piscinas, restaurante, quadra de areia e playground.
O complexo também foi integrado às instalações da Pousada Sítio Toca do Leão, estendendo as opções de lazer em meio à mata nativa. Segundo Leandro Barreto, diretor do empreendimento, o projeto atende a demandas de baixa densidade populacional, com proximidade do centro urbano de Guarapari e rápido acesso às praias de Peracanga, Bacutia e Meaípe.
“A Praia do Riacho vive um momento consistente de expansão e valorização imobiliária. Criamos um espaço onde a natureza não é apenas um cenário distante, mas parte ativa da rotina das famílias. É um projeto centrado na valorização do tempo e na experiência do habitar. A outra vantagem é que a Reserva dos Pássaros tem a comodidade de estar perto do centro da cidade”, ressalta Barreto.
Creci-ES abre inscrições para primeiro concurso público em 52 anos
O Creci Espírito Santo abriu inscrições para seu primeiro concurso público em 52 anos de existência. O edital prevê vagas de níveis médio e superior, além de formação de cadastro de reserva, para áreas administrativas, Tecnologia da Informação, fiscalização, contabilidade, recursos humanos e serviços jurídicos. Os salários iniciais variam de R$ 2.341,23 a R$ 8.250.
“Este concurso representa um marco para o Creci-ES, é a primeira seleção pública em 52 anos de existência. A iniciativa é fundamental para ampliar a capacidade de atendimento e fiscalização e preparar o Conselho para os desafios de um mercado imobiliário cada vez mais relevante para a economia e o desenvolvimento do Espírito Santo. Estamos investindo na estrutura da instituição para oferecer um serviço cada vez mais eficiente à sociedade e aos profissionais do setor”, afirma Manoel Dias, presidente do Creci-ES.
As inscrições seguem até 10 de novembro de 2026, exclusivamente pelo site www.quadrix.org.br, com taxas de R$ 66 para nível médio e R$ 68 para superior. As provas objetivas serão realizadas em 17 de janeiro de 2027, em Vitória, Guarapari e Colatina. O edital completo, com requisitos e atribuições dos cargos, está disponível no site da organizadora, Instituto Quadrix.
A Cobra Engenharia realizou, no dia 30 de setembro, o lançamento do Laguna Club Residence, localizado no bairro Jardim Laguna, em Linhares. O projeto, já adiantado pela coluna na edição passada, ocupa um terreno de 26,2 mil m², com área total construída de 22,4 mil m².
O complexo será composto por cinco torres de seis pavimentos (térreo e mais cinco andares), somando 360 apartamentos de 2 quartos, com opções de plantas com ou sem suíte, a partir de 51 m². As unidades do pavimento térreo contam com área privativa externa (garden) variando entre 20 m² e 40 m².
O projeto contempla de uma a duas vagas de garagem por apartamento e a estrutura de lazer inclui piscinas, academia, quadras recreativa e de beach tennis, salão de festas, espaços gourmet e de churrasqueira, brinquedoteca e parque infantil.
A infraestrutura do empreendimento dispõe ainda de áreas funcionais de apoio, como coworking, lavanderia, mercado autônomo, espaço pet care e bicicletário. O imóvel fica situado na rua Paraguai, próximo à infraestrutura comercial e de serviços do bairro.
Reforma Tributária
O que o IBS e a CBS mudam para quem compra, vende e aluga
O mercado imobiliário brasileiro iniciou em 2026 a fase de testes do novo sistema tributário, com a inclusão do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) nos documentos fiscais. A transição gradual será concluída em 2033. Embora a projeção para a alíquota padrão do IVA dual seja de cerca de 26,5%, as transações do setor contarão com alíquotas reduzidas e mecanismos específicos, como o redutor de ajuste na base tributável.
Paralelamente, avança a implementação do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB), que atribui identificação única aos imóveis e centraliza informações para a administração tributária. O sistema estreou nas capitais e no Distrito Federal em 2026, com expansão para os demais municípios prevista para janeiro de 2027. Além disso, a legislação estabelece um valor de referência para os imóveis baseado em critérios de localização, características físicas e preços de mercado.
“Mais do que tentar antecipar cada impacto da reforma, o mercado precisa entender que estamos diante de uma transição gradual. Para quem compra, vende ou investe em imóveis, acompanhar as mudanças e compreender as regras aplicáveis a cada operação será cada vez mais importante”, analisa Luccas Isnard, CEO da Vizu Imobiliária Boutique.
Nas operações de locação, arrendamento e intermediação, as novas regras aplicam-se conforme o enquadramento do contribuinte. Para pessoas jurídicas, administradoras e investidores, a transição exige adequações em processos e revisão de contratos de longo prazo, nos quais a negociação sobre eventual repasse de custos tributários entre as partes ganha centralidade.
“Nos condomínios, o impacto da reforma tende a aparecer principalmente na gestão dos contratos e na formação do orçamento. Acompanhar a transição com antecedência permite que síndicos e administradoras tenham mais clareza sobre os custos, negociem melhor com fornecedores e evitem que eventuais mudanças tributárias sejam percebidas apenas quando chegarem às contas do condomínio”, afirma Isnard.