Serra, Linhares e Aracruz na mira dos lançamentos das construtoras

Com grandes investimentos anunciados, principalmente para o município de Aracruz, o litoral norte do Espírito Santo e municípios vizinhos na Grande Vitória têm se tornado ainda mais atraentes aos olhos do mercado imobiliário. Cidades como Aracruz, Linhares e Serra têm sido as principais escolhas para os novos projetos que começam a ser anunciados por construtoras e incorporadoras que atuam no Estado.





Começando por Aracruz, que tem se transformado no “epicentro” de um dos maiores ciclos de investimento da história do Espírito Santo. Somente na região estão previstos grandes empreendimentos, como a construção da segunda fábrica no Brasil da montadora chinesa GWM (Great Wall Motors), a consolidação da primeira Zona de Processamento de Exportação (ZPE) privada do Brasil, a chegada da Adufértil, a construção do primeiro navio polar no Estaleiro Jurong e o avanço da plataforma logística Parklog ES associada ao Porto Imetame.





Esse forte avanço industrial gerou uma demanda inédita por habitação na região. De acordo com o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado (Sinduscon-ES), a estimativa é de que a cidade receba cerca de 79 mil novos moradores nos próximos anos.





Diante da necessidade estimada de pelo menos 5 mil novas moradias em curto e médio prazo, empresários do setor preparam a criação de um superbairro planejado em Aracruz, com área estimada de 5 milhões de metros quadrados reunindo residências, comércio, serviços e lazer.

Uma das empresas que já declarou interesse nesse novo bairro e anunciou um futuro lançamento é o Grupo ABR Brasil, tradicional player do setor florestal e de biomassa com origem em Aracruz (a sigla vem de Aracruz Biomassa Renovável), que decidiu formalizar sua entrada no mercado imobiliário.





A empresa, fundada pelos empresários Hildo Cecato e Josias de Oliveira Dias, já constituiu um landbank em dois municípios capixabas com potencial Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 500 milhões, a ser desenvolvido ao longo dos próximos três anos. O primeiro lançamento, inclusive, está previsto para este ano, em Aracruz.