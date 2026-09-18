Serra, Linhares e Aracruz na mira dos lançamentos das construtoras

Com grandes investimentos anunciados, principalmente para o município de Aracruz, o litoral norte do Espírito Santo e municípios vizinhos na Grande Vitória têm se tornado ainda mais atraentes aos olhos do mercado imobiliário. Cidades como Aracruz, Linhares e Serra têm sido as principais escolhas para os novos projetos que começam a ser anunciados por construtoras e incorporadoras que atuam no Estado.
Começando por Aracruz, que tem se transformado no “epicentro” de um dos maiores ciclos de investimento da história do Espírito Santo. Somente na região estão previstos grandes empreendimentos, como a construção da segunda fábrica no Brasil da montadora chinesa GWM (Great Wall Motors), a consolidação da primeira Zona de Processamento de Exportação (ZPE) privada do Brasil, a chegada da Adufértil, a construção do primeiro navio polar no Estaleiro Jurong e o avanço da plataforma logística Parklog ES associada ao Porto Imetame.
Esse forte avanço industrial gerou uma demanda inédita por habitação na região. De acordo com o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado (Sinduscon-ES), a estimativa é de que a cidade receba cerca de 79 mil novos moradores nos próximos anos.
Diante da necessidade estimada de pelo menos 5 mil novas moradias em curto e médio prazo, empresários do setor preparam a criação de um superbairro planejado em Aracruz, com área estimada de 5 milhões de metros quadrados reunindo residências, comércio, serviços e lazer.
Uma das empresas que já declarou interesse nesse novo bairro e anunciou um futuro lançamento é o Grupo ABR Brasil, tradicional player do setor florestal e de biomassa com origem em Aracruz (a sigla vem de Aracruz Biomassa Renovável), que decidiu formalizar sua entrada no mercado imobiliário.
A empresa, fundada pelos empresários Hildo Cecato e Josias de Oliveira Dias, já constituiu um landbank em dois municípios capixabas com potencial Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 500 milhões, a ser desenvolvido ao longo dos próximos três anos. O primeiro lançamento, inclusive, está previsto para este ano, em Aracruz.
No coração do Litoral Norte capixaba, Linhares segue como referência de crescimento imobiliário e econômico. Celebrando 21 anos de trajetória, a Cobra Engenharia reforça suas raízes no município e se prepara para o lançamento do Laguna Club Residence, marcado para o dia 30 de setembro em Linhares.
Com a marca de 3.300 unidades entregues, 16 obras e 900 unidades atualmente em construção, a construtora atua em todas as faixas do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e inicia também um plano estratégico de expansão na Grande Vitória, onde já atua em Cariacica e Vila Velha.
Integrando o eixo de conexão entre a Grande Vitória e o Litoral Norte, a Serra mantém seu ritmo aquecido de lançamentos e entregas residenciais. Um deles é o Iliah, da Octo Empreendimentos, localizado em Manguinhos. O empreendimento de alto padrão terá apartamentos de 3 e 4 suítes, com áreas privativas de 115 m² a 150 m².
Com três unidades por andar e um total de 48 apartamentos, as unidades serão entregues com fechadura eletrônica controlável por aplicativo, preparação para ar-condicionado split, coifa e automação residencial, incluindo cortinas. As unidades também contarão com revestimentos de alto padrão, piso em porcelanato, sistema de água aquecida a gás e varanda preparada para integração e convivência com vista para o mar.
A área de lazer, com mais de mil metros quadrados, será entregue montada e decorada. Entre os espaços previstos estão academia de 87 m², piscina com prainha e deck, sauna, petplay, quadra recreativa, praça, churrasqueira, playground, salão de festas, bar, espaço gourmet, sala de jogos, bicicletário e mercado autônomo.
O movimento de valorização e consolidação imobiliária ganha força no segmento de médio padrão com projetos como o Contemporâneo Residence, da CG Engenharia, empresa que completa 55 anos de mercado em 2026. Lançada no ano passado e localizada no Parque Residencial Laranjeiras, a Torre Sul do empreendimento reforça o vetor de expansão do bairro ao oferecer apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte e opções garden, com áreas privativas que variam de 55,09 m² a 79,15 m² e valores a partir de R$ 542 mil, com previsão de entrega para junho de 2027.
O projeto combina uma infraestrutura completa de lazer — incluindo piscinas adulto e infantil com solarium, churrasqueira, salão de festas com gourmet grill, fitness, brinquedoteca, praça das mães, sala de repouso, sauna, quadra descoberta e playground. Para o mês do cliente, em setembro, a construtora oferece como diferencial o aparelho de ar-condicionado split instalado no quarto do casal.
“O Contemporâneo é um empreendimento de médio padrão, voltado para quem trabalha na Serra e mora em Vitória e gostaria de ter mais qualidade de vida, sair do trânsito e estar próximo a comércio, escolas e shopping. É também voltado para o morador da Serra que deseja fazer um upgrade de moradia para um apartamento maior. Um dos diferenciais é a preparação para instalação de ar-condicionado tipo split e área técnica em todas as unidades”, complementa a diretora da CG Engenharia, Flavia Gimenes.
De Martin Construtora entrega última torre do Villa Verde Condomínio Clube
A De Martin Construtora entregou, nesta quarta-feira (16), a Torre Acerola, segunda e última fase do Villa Verde Condomínio Clube, localizado em Jardim Limoeiro, na Serra. O empreendimento, financiado pelo programa Minha Casa, Minha Vida, conta com 100 unidades habitacionais de 57 m², dois quartos, espaço para home office e uma vaga de garagem, com unidades remanescentes a partir de R$ 389 mil.
A busca por condomínios horizontais fechados vem registrando avanço no mercado imobiliário do Espírito Santo. A movimentação acompanha uma tendência de consumo voltada a empreendimentos com infraestrutura de lazer, segurança e maior área útil por unidade.
O crescimento da demanda é impulsionado pelo interesse dos compradores em ativos com potencial de valorização e localização estratégica em regiões de expansão urbana. O movimento tem atraído a atenção de incorporadoras locais, que direcionam novos lançamentos para suprir essa fatia do mercado.
Segundo Fabio Junger, sócio-fundador da Emec Incorporações, a procura por modelos horizontais reflete mudanças nas prioridades dos compradores, com foco em planejamento urbano e espaços integrados. A expectativa das empresas do setor é que a demanda por esses projetos permaneça aquecida nos próximos anos.
Impacto Engenharia reúne 340 colaboradores em evento interno de qualidade e segurança
A Impacto Engenharia realiza, de 21 a 25 de setembro, a Semana da Qualidade voltada para cerca de 340 colaboradores. A programação inclui palestras, exames de saúde preventiva, ginástica laboral e ações de orientação ocupacional no escritório central e nos canteiros de obras dos empreendimentos RZ25 Residencial Club e Ilha Camburi, em Vitória; Youniverse, na Enseada do Suá; e Lumina Residence, em Guarapari.
A Recanto Construtora atingiu a marca de 50% das unidades comercializadas no lançamento do Recanto Aurora, localizado no bairro Aribiri, em Vila Velha. O empreendimento conta com apartamentos de 2 quartos, com opções de suíte, varanda e quintal privativo, vaga de garagem. O lazer de 1.610 m² inclui piscinas, salão de festas, quadra e espaço de coworking.
As unidades do residencial têm preços a partir de R$ 331,9 mil, com condições de pagamento que preveem sinal de 5% parcelado e saldo em até 60 vezes direto com a construtora. Para marcar o volume inicial de vendas em parceria com a imobiliária Grande Vitória, a empresa promoveu um evento de premiação para a equipe de corretores da empresa, no Restaurante Preferito.
Eco Vaz organiza mutirão de limpeza e plantio de restinga na Praia D’Ulé
A Eco Vaz, braço de sustentabilidade da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, realiza no próximo sábado (19), a partir das 8h, um mutirão de limpeza e plantio de mudas na Praia D’Ulé, em Guarapari. A iniciativa, alusiva ao Dia da Árvore, prevê o recolhimento de resíduos ao longo da faixa de areia e ações de recomposição da vegetação de restinga em trechos da orla local. A iniciativa contará com um ponto de apoio para recepção dos voluntários com café da manhã, distribuição de água, protetor solar, sacos para coleta e luvas de proteção, entre outros itens.
A Sólida Empreendimentos abriu nesta quinta-feira (17) a “Ocupação Casa 5”, exposição realizada em parceria com a Particular Galeria em uma das unidades do empreendimento Botanical Exclusive Home, localizado na Prainha, em Vila Velha. A mostra, idealizada por Tatiana Coutinho, reúne trabalhos dos artistas Dudu Garcia e Marina Rodrigues e permanece aberta para visitação até o dia 23 de outubro.
A iniciativa utiliza a estrutura arquitetônica de uma das residências do condomínio como espaço expositivo, substituindo o formato tradicional de galeria. O percurso integra a proposta espacial do imóvel aos trabalhos de Dudu Garcia, focados em pinturas sobre texturas e temporalidade, e de Marina Rodrigues, que utiliza materiais como concreto, aço industrial reaproveitado e pedra em suas esculturas.
Com a ação, a incorporadora busca integrar intervenções culturais ao projeto imobiliário antes da ocupação definitiva das unidades. “Receber uma exposição dentro de uma das casas do Botanical cria uma experiência muito interessante porque a arte muda o nosso olhar sobre a casa e, ao mesmo tempo, a própria arquitetura interfere na maneira como percebemos as obras”, afirma Luciana Morales, diretora de Marketing da Sólida Empreendimentos.