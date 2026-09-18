Iemanjá: 3 simpatias de cura emocional com ajuda da Orixá do mar

Conhecida como a Orixá das águas do mar, Iemanjá é associada ao acolhimento, à proteção, à maternidade e aos sentimentos profundos. Por isso, sua energia também pode inspirar momentos de cuidado interior, especialmente quando existe a necessidade de deixar para trás mágoas, medos e situações que já não fazem bem.
Nesta sexta-feira, dia tradicionalmente associado a Iemanjá em algumas tradições, que tal aproveitar o simbolismo das águas para renovar as emoções? Abaixo, confira três simpatias simples para fazer com respeito, fé e boas intenções!
1. Banho de alecrim para renovar as energias
O alecrim é tradicionalmente associado à limpeza, à vitalidade e à renovação. Para preparar o banho, ferva um litro de água, desligue o fogo e acrescente um punhado de alecrim . Tampe e deixe descansar por alguns minutos. Depois do banho de higiene, espere a infusão amornar e despeje-a do pescoço para baixo, mentalizando que as águas levam embora o peso emocional acumulado. Enquanto isso, respire profundamente e imagine-se abrindo espaço para sentimentos mais leves. O banho pode ser finalizado com uma oração ou uma palavra de agradecimento a Iemanjá.
2. Simpatia da água para deixar as mágoas para trás
Para essa prática, você vai precisar apenas de um copo ou recipiente com água. Coloque-o diante de você e pense em uma situação que ainda provoca tristeza, raiva ou ressentimento. Sem alimentar o sofrimento, reconheça o que aconteceu e diga mentalmente que está escolhendo não carregar mais aquele peso. Em seguida, despeje a água na pia ou em um jardim, imaginando que aquilo que estava preso dentro de você também está sendo liberado. Para completar, lave as mãos e faça uma breve oração pedindo serenidade, proteção e equilíbrio emocional.
3. Ritual do papel para entregar ao mar
Essa simpatia pode ser feita como um exercício simbólico de desapego. Em um papel, escreva tudo aquilo que você deseja deixar para trás: uma mágoa, uma relação que terminou, um medo ou qualquer sentimento que esteja dificultando seu caminho. Leia o que escreveu e, depois, rasgue o papel em pequenos pedaços. Não é necessário jogar nada no mar: descarte os pedaços corretamente em casa. Enquanto faz isso, imagine as ondas levando embora aquilo que você decidiu não carregar mais. Finalize agradecendo a Iemanjá e mentalizando proteção para seguir em frente com o coração mais tranquilo.
Pausa para cuidar do coração
Mais do que buscar um resultado imediato, simpatias como essas podem funcionar como momentos de pausa, intenção e autocuidado. O simbolismo de Iemanjá e das águas convida a lembrar que emoções também precisam de movimento: algumas permanecem conosco por um tempo, enquanto outras podem ser acolhidas e, pouco a pouco, liberadas.
Se quiser aproveitar a sexta-feira para esse momento, escolha apenas uma das práticas, faça tudo com calma e transforme o ritual em uma oportunidade de olhar para si com mais carinho. Afinal, cuidar das emoções também é uma forma de renovar a própria energia.