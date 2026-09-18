Iemanjá: 3 simpatias de cura emocional com ajuda da Orixá do mar

Essa simpatia pode ser feita como um exercício simbólico de desapego. Em um papel, escreva tudo aquilo que você deseja deixar para trás: uma mágoa, uma relação que terminou, um medo ou qualquer sentimento que esteja dificultando seu caminho. Leia o que escreveu e, depois, rasgue o papel em pequenos pedaços. Não é necessário jogar nada no mar: descarte os pedaços corretamente em casa. Enquanto faz isso, imagine as ondas levando embora aquilo que você decidiu não carregar mais. Finalize agradecendo a Iemanjá e mentalizando proteção para seguir em frente com o coração mais tranquilo.