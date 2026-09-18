Corrida FAESA chega à 20ª edição com provas de 5 km e 10 km em Vitória

Uma das provas tradicionais do calendário esportivo do Espírito Santo chega a uma marca especial em 2026. A Corrida FAESA realiza sua 20ª edição no dia 1º de novembro, em Vitória, com percursos de 5 km e 10 km. A competição terá mil vagas e largada às 6h30, na Praia de Camburi.
As inscrições estão abertas até o dia 9 de outubro, ou enquanto houver vagas, e podem ser feitas pelo site da FAESA. A largada e a chegada serão no segundo bolsão de estacionamento da Avenida Dante Michelini, em frente à Farmácia Pague Menos e à Academia Wellness.
Os percursos passam pelas ruas da capital e combinam trechos urbanos com a paisagem da orla de Camburi. A prova terá categorias Open, PCD e FAESA, com disputas no masculino e no feminino.
Para os 5 km, a idade mínima é de 15 anos. Já a prova de 10 km é destinada a atletas com 18 anos ou mais. Para definir a participação e as faixas etárias, será considerada a idade do corredor em 31 de dezembro de 2026.
A Corrida FAESA está no segundo lote de inscrições, com valor de R$ 105. O preço é válido entre 18 de setembro e 9 de outubro, ou até o preenchimento das vagas. Atletas com mais de 60 anos e participantes da categoria FAESA têm direito a 50% de desconto. Para atletas PCD, o desconto é de 25%, conforme as regras do regulamento. Os benefícios não são cumulativos.
Além da inscrição, os corredores poderão fazer uma doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível. Os produtos serão destinados ao Banco de Alimentos da Prefeitura de Vitória.
A competição terá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados das categorias Open, PCD e FAESA, no masculino e no feminino, nas duas distâncias. Nos 10 km, os valores líquidos serão de R$ 2 mil para o campeão, R$ 1,2 mil para o segundo colocado e R$ 1 mil para o terceiro.
Já nos 5 km, a premiação será de R$ 1 mil para o primeiro lugar, R$ 600 para o segundo e R$ 520 para o terceiro. Também haverá troféus para os três primeiros colocados de cada faixa etária nos 10 km. Todos os participantes que completarem a prova dentro do tempo máximo de duas horas receberão medalha de participação.
A estrutura da corrida contará com pontos de hidratação, sinalização dos percursos, equipe de apoio, socorristas e acompanhamento dos órgãos de segurança pública.
Os kits serão entregues no Campus Vitória da FAESA, na Avenida Vitória, nº 2.220, em Monte Belo. A retirada poderá ser feita nos dias 30 de outubro, das 13h às 18h, e 31 de outubro, das 9h às 17h. Cada kit terá camiseta promocional, número de identificação e chip de cronometragem.