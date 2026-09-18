Corrida FAESA chega à 20ª edição com provas de 5 km e 10 km em Vitória

Uma das provas tradicionais do calendário esportivo do Espírito Santo chega a uma marca especial em 2026. A Corrida FAESA realiza sua 20ª edição no dia 1º de novembro, em Vitória, com percursos de 5 km e 10 km. A competição terá mil vagas e largada às 6h30, na Praia de Camburi.





As inscrições estão abertas até o dia 9 de outubro, ou enquanto houver vagas, e podem ser feitas pelo site da FAESA. A largada e a chegada serão no segundo bolsão de estacionamento da Avenida Dante Michelini, em frente à Farmácia Pague Menos e à Academia Wellness.





Os percursos passam pelas ruas da capital e combinam trechos urbanos com a paisagem da orla de Camburi. A prova terá categorias Open, PCD e FAESA, com disputas no masculino e no feminino.





Para os 5 km, a idade mínima é de 15 anos. Já a prova de 10 km é destinada a atletas com 18 anos ou mais. Para definir a participação e as faixas etárias, será considerada a idade do corredor em 31 de dezembro de 2026.