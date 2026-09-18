Carminha em 'Avenida Brasil 2': João Emanuel Carneiro revela detalhes da nova fase

"O público será instigado a acompanhar como essa volta vai mexer com a vida da família de Tufão e dos demais personagens, sobretudo, de Nina. Essa também é uma oportunidade de voltar ao Divino, descobrir novos rostos, rever figuras queridas e saber o que aconteceu com cada uma delas ao longo desse tempo", disse o autor em entrevista ao Gshow.