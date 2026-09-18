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Novela

Carminha em 'Avenida Brasil 2': João Emanuel Carneiro revela detalhes da nova fase

Nova novela revisitará o Divino e mostrará o que aconteceu com os personagens após os acontecimentos da trama original
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 15:41

Rede Globo/Divulgação

Quatorze anos depois de conquistar o público com suas armações, Carminha (Adriana Esteves) voltará ao Divino. A personagem estará no centro de Avenida Brasil 2, continuação da novela exibida originalmente em 2012. A nova trama, assinada por João Emanuel Carneiro, tem estreia prevista para janeiro de 2027 na TV Globo.

O tempo terá mudado a relação de Carminha com os moradores do bairro. Depois de cumprir pena, ela reaparecerá com uma trajetória diferente da que marcou a primeira novela: estará envolvida em trabalhos voltados a famílias em situação de vulnerabilidade e terá construído uma imagem pública ligada à superação.

A transformação, porém, será um dos pontos que movimentarão a história. Carminha tentará se reaproximar de pessoas que fizeram parte de seu passado, incluindo Agatha (Karol Lannes), filha cuja relação com a mãe será retomada na nova fase da trama.

O reencontro com Nina

A volta de Carminha também colocará novamente frente a frente duas personagens que protagonizaram uma das principais rivalidades da novela original. Nina (Débora Falabella) estará entre as pessoas diretamente afetadas pela reaparição da antiga inimiga.

João Emanuel Carneiro explicou que a nova novela partirá justamente das mudanças ocorridas durante os anos que separam as duas histórias.

"O público será instigado a acompanhar como essa volta vai mexer com a vida da família de Tufão e dos demais personagens, sobretudo, de Nina. Essa também é uma oportunidade de voltar ao Divino, descobrir novos rostos, rever figuras queridas e saber o que aconteceu com cada uma delas ao longo desse tempo", disse o autor em entrevista ao Gshow.

A família de Tufão (Murilo Benício) também estará entre os núcleos atingidos pela volta de Carminha. O personagem terá construído uma trajetória de sucesso nos anos seguintes aos acontecimentos da primeira novela.

A chegada da ex-moradora da mansão ao Divino, portanto, não será apenas uma reunião de personagens conhecidos. O passado voltará a interferir em relações que pareciam estabelecidas, enquanto a nova imagem de Carminha será colocada à prova ao longo da trama.

O que muda em Avenida Brasil 2'?

A continuação manterá o Divino como um dos principais cenários, mas apresentará novos personagens ao lado de figuras conhecidas do público. Para Carneiro, o intervalo de 14 anos permite explorar justamente as transformações ocorridas nesse período.

A proposta também é descobrir o destino dos personagens da primeira novela e apresentar novas histórias dentro do mesmo universo.

Avenida Brasil 2 será produzida pelos Estúdios Globo e terá criação e texto de João Emanuel Carneiro, com colaboração de Marcia Prates, Eliane Garcia, Marta Rangel, Paula Amaral e Vicent Villari.

A direção artística ficará a cargo de Ricardo Waddington. Henrique Sauer será o diretor-geral, com André Barros, Isabella Teixeira, Mayara Aguiar e Ricardo França na direção. Gustavo Rebelo e Bruna Ferreira serão responsáveis pela produção, com Lucas Zardo na produção executiva. José Luiz Villamarim fará a direção de gênero.

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