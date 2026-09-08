Globo anuncia que 'Avenida Brasil 2', sua próxima novela das nove, estreia em janeiro de 2027

Transmitida em 2012, Avenida Brasil é lembrada como uma das maiores e mais conhecidas novelas nacionais. Com Débora Falaballa, Tony Ramos, Adriana Esteves, Marcello Novaes e outros nomes da teledramaturgia do País, o folhetim traz a história de Rita, que após ter uma infância difícil, decide ir atrás de sua terrível madrasta Carminha.