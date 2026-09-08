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Globo anuncia que 'Avenida Brasil 2', sua próxima novela das nove, estreia em janeiro de 2027

Produção será a substituta de 'Quem Ama Cuida'. Emissora ainda não divulgou detalhes sobre a trama e o elenco.
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 08 de Setembro de 2026 às 17:42

Globo anuncia que 'Avenida Brasil 2', sua próxima novela das nove, estreia em janeiro de 2027
Globo anuncia que 'Avenida Brasil 2', sua próxima novela das nove, estreia em janeiro de 2027 Reprodução Globo

Em suas redes sociais, a Globo anunciou que a próxima novela das nove será Avenida Brasil 2. Na postagem, a emissora também informou que a produção será exibida em janeiro de 2027.

No X, antigo Twitter, a conta oficial da emissora escreveu: "Respira. É oficial: Avenida Brasil 2, sua próxima novela das nove, chega em janeiro de 2027". A Globo também compartilhou alguns dos momentos icônicos do folhetim original.

Alguns telespectadores, no entanto, não gostaram da novidade. "Que falta de criatividade e já estou na torcida pelo flop para pararem de fazer porcaria de continuação e remake", escreveu um usuário.

Outro telespectador relembrou Êta Mundo Bom, que ganhou uma nova versão: "Êta Mundo Melhor foi um mico e vocês insistem em fazer continuação de novela", disse na rede social.

"Vão fazer a continuação de uma novela que é lembrada mais pelos memes do que pela própria história. Nem a Manuela Dias escreveria teria uma ideia tão oca como essa", questionou um seguidor na rede social.

Sobre Avenida Brasil

Transmitida em 2012, Avenida Brasil é lembrada como uma das maiores e mais conhecidas novelas nacionais. Com Débora Falaballa, Tony Ramos, Adriana Esteves, Marcello Novaes e outros nomes da teledramaturgia do País, o folhetim traz a história de Rita, que após ter uma infância difícil, decide ir atrás de sua terrível madrasta Carminha.

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