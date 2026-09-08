Virginia Fonseca coloca diamantes no dente em formato de V: 'Achei chique'

Virginia Fonseca compartilhou na segunda-feira (7) registros de uma visita ao dentista e mostrou aos seguidores uma novidade que chamou atenção: a aplicação de pequenos diamantes em um dos dentes.
Publicado em 08 de Setembro de 2026 às 11:33
Virginia Fonseca compartilhou na segunda-feira (7) registros de uma visita ao dentista e mostrou aos seguidores uma novidade que chamou atenção: a aplicação de pequenos diamantes em um dos dentes.
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