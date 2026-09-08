Virginia Fonseca coloca diamantes no dente em formato de V: 'Achei chique'

Virginia Fonseca compartilhou na segunda-feira (7) registros de uma visita ao dentista e mostrou aos seguidores uma novidade que chamou atenção: a aplicação de pequenos diamantes em um dos dentes.

A empresária publicou vídeos diretamente da cadeira do consultório e acompanhou o processo até revelar o resultado final. Desta vez, Virginia escolheu um desenho em formato de V para montar o chamado piercing dental.





"Estou aqui, gente. Olha o que eu inventei. Fiz um ‘V’", contou a influenciadora ao mostrar o novo detalhe.





A escolha, segundo ela, tem relação com uma experiência anterior. Virginia já havia usado um outro desenho no dente durante o Carnaval e decidiu voltar à ideia depois de rever imagens daquele período.





"Eu tinha feito no Carnaval aquele ‘7’ e achei muito lindo, estava vendo umas fotos. Agora fiz um ‘V’ e coloquei um diamantezinho", explicou.

Curiosa sobre o material utilizado, ela ainda perguntou ao dentista se as pedras aplicadas eram realmente diamantes. O profissional confirmou. "É tudo diamante, né, doutor?", questionou Virginia.





Com a resposta positiva, a influenciadora aprovou a novidade sem esconder a empolgação. "Achei chique. Diamante no dente agora", brincou.





Antes de mostrar a transformação no sorriso, Virginia também havia compartilhado uma série de fotos em Goiânia. Nas imagens, ela apareceu aproveitando dias na cidade e exibindo a rotina de descanso. "Em casa", escreveu na legenda.





Entre os comentários da publicação estava o namorado, Vini Jr., que demonstrou saudade da influenciadora. "Já tô com saudade", escreveu o jogador.





Atualmente, o casal divide a rotina entre compromissos em países diferentes. Vini vive em Madri, na Espanha, onde atua pelo Real Madrid, enquanto Virginia mantém grande parte de sua agenda profissional no Brasil.







