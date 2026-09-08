Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Redes sociais

Virginia Fonseca coloca diamantes no dente em formato de V: 'Achei chique'

Mudança acontece após sorriso da empresária virar assunto e receber comentários nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Setembro de 2026 às 11:33

Influenciadora Virginia Fonseca
Influenciadora Virginia Fonseca Reprodução @virginia

Virginia Fonseca compartilhou na segunda-feira (7) registros de uma visita ao dentista e mostrou aos seguidores uma novidade que chamou atenção: a aplicação de pequenos diamantes em um dos dentes.


A empresária publicou vídeos diretamente da cadeira do consultório e acompanhou o processo até revelar o resultado final. Desta vez, Virginia escolheu um desenho em formato de V para montar o chamado piercing dental.


"Estou aqui, gente. Olha o que eu inventei. Fiz um ‘V’", contou a influenciadora ao mostrar o novo detalhe.


A escolha, segundo ela, tem relação com uma experiência anterior. Virginia já havia usado um outro desenho no dente durante o Carnaval e decidiu voltar à ideia depois de rever imagens daquele período.


"Eu tinha feito no Carnaval aquele ‘7’ e achei muito lindo, estava vendo umas fotos. Agora fiz um ‘V’ e coloquei um diamantezinho", explicou.

Curiosa sobre o material utilizado, ela ainda perguntou ao dentista se as pedras aplicadas eram realmente diamantes. O profissional confirmou. "É tudo diamante, né, doutor?", questionou Virginia.


Com a resposta positiva, a influenciadora aprovou a novidade sem esconder a empolgação. "Achei chique. Diamante no dente agora", brincou.


Antes de mostrar a transformação no sorriso, Virginia também havia compartilhado uma série de fotos em Goiânia. Nas imagens, ela apareceu aproveitando dias na cidade e exibindo a rotina de descanso. "Em casa", escreveu na legenda.


Entre os comentários da publicação estava o namorado, Vini Jr., que demonstrou saudade da influenciadora. "Já tô com saudade", escreveu o jogador.


Atualmente, o casal divide a rotina entre compromissos em países diferentes. Vini vive em Madri, na Espanha, onde atua pelo Real Madrid, enquanto Virginia mantém grande parte de sua agenda profissional no Brasil.



Veja Também 

Péricles faz tributo caprichado e natural à Motown no Rock in Rio 2026

Péricles faz um dos melhores shows do Rock in Rio 2026 cantando a Motown

Elton John, no palco Mundo, em show emocionante para fãs brasileiros no Rock in Rio

Elton John faz show dedicado em despedida emocionante do Brasil no Rock in Rio

Michel Telo agradece o público que compareceu ao show em Vitória

“Merecia o nosso respeito”, diz Michel Teló sobre público que enfrentou temporal em show em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Virgínia Fonseca Redes Sociais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alugou um apartamento? Veja como deixá-lo mais aconchegante sem fazer obras
Acidente em Castelo na manhã desta terça-feira (8)
Caminhão tomba na Serra da Mangueira e deixa dois feridos em Castelo
Renato Casagrande e Manu (PSB), em ato de campanha da candidata a deputada federal
"Ciúme de você”: a disputa de aliados pelo apoio de Casagrande

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados