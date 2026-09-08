Vitória terá roda de samba feminina simultânea com 30 cidades do Brasil e do mundo

Vitória vai entrar para uma roda de samba que promete reunir mulheres de diferentes partes do mundo em uma celebração simultânea. No dia 26 de setembro, a capital capixaba será uma das 30 cidades do Brasil e do exterior a participar do 9º Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba.



Por aqui, a programação será comandada pelo movimento Mulheres na Roda de Samba Vix, no Mercado da Capixaba, no Centro, a partir das 14h. O evento será gratuito e vai reunir música, cultura, ancestralidade e, principalmente, o protagonismo feminino no samba.



A mobilização deste ano presta homenagem a duas importantes figuras da cultura brasileira: Zezé Motta e Jovelina Pérola Negra.



Criado em 2018 pela cantora e compositora carioca Dorina, o movimento nasceu com o objetivo de reunir e dar visibilidade às mulheres que fazem samba. Vitória participa da iniciativa desde 2019 e, ao longo dos anos, passou a reunir cantoras, percussionistas, cavaquinistas e violonistas em uma grande roda.