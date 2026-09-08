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Música

Vitória terá roda de samba feminina simultânea com 30 cidades do Brasil e do mundo

Programação gratuita será realizada no Mercado da Capixaba, com DJs, apresentações culturais e lançamento de roda de samba-enredo feminina
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 08 de Setembro de 2026 às 12:00

Vitória entra em grande roda de samba feminina que acontece em 30 cidades
Vitória entra em grande roda de samba feminina que acontece em 30 cidades Shay Bonifácio e Bresiana

Vitória vai entrar para uma roda de samba que promete reunir mulheres de diferentes partes do mundo em uma celebração simultânea. No dia 26 de setembro, a capital capixaba será uma das 30 cidades do Brasil e do exterior a participar do 9º Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba.

Por aqui, a programação será comandada pelo movimento Mulheres na Roda de Samba Vix, no Mercado da Capixaba, no Centro, a partir das 14h. O evento será gratuito e vai reunir música, cultura, ancestralidade e, principalmente, o protagonismo feminino no samba.

A mobilização deste ano presta homenagem a duas importantes figuras da cultura brasileira: Zezé Motta e Jovelina Pérola Negra.

Criado em 2018 pela cantora e compositora carioca Dorina, o movimento nasceu com o objetivo de reunir e dar visibilidade às mulheres que fazem samba. Vitória participa da iniciativa desde 2019 e, ao longo dos anos, passou a reunir cantoras, percussionistas, cavaquinistas e violonistas em uma grande roda.

Programação terá roda de samba só de mulheres
Encontro acontece simultaneamente em 26 de setembro; na Capital, programação gratuita será no Mercado da Capixaba
Encontro acontece simultaneamente em 26 de setembro; na Capital, programação gratuita será no Mercado da Capixaba Shay Bonifácio e Bresiana

Além da roda principal, o público poderá acompanhar DJs mulheres, apresentação do Grupo de Capoeira Beribazu e uma banda latina formada por mulheres.

Outro destaque será o lançamento da Roda de Samba-Enredo Feminino, formada exclusivamente por mulheres. O evento também terá espaço kids.

A homenagem a Jovelina Pérola Negra e Zezé Motta reforça uma característica do encontro: manter viva a memória de mulheres que ajudaram a construir a música brasileira.

Jovelina começou a carreira profissionalmente mais tarde, depois de trabalhar como empregada doméstica e conciliar a rotina com a maternidade. Já Zezé Motta, conhecida principalmente pela trajetória como atriz, também construiu carreira como cantora e tem discos lançados.

Nas edições anteriores, o encontro homenageou artistas como Beth Carvalho, Leci Brandão, Elza Soares, Alcione, Tia Surica, Teresa Cristina, Áurea Martins e Nilze Carvalho.

Para Bruna Medeiros, coordenadora do movimento capixaba, reverenciar essas artistas também é uma maneira de criar referências para quem está chegando.

A gente está continuando o caminho, o legado das grandes damas, mas também está construindo o nosso caminho. Isso precisa ser representado e perpetuado, para que as novas gerações saibam de onde viemos e reconheçam o lugar que também podem ocupar


Mercado da Capixaba completa 100 anos

A escolha do Mercado da Capixaba como cenário para o encontro também tem um significado especial. O espaço completa 100 anos de história em setembro e é considerado um local de memória e cultura da capital.

Serviço

9º Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba
Quando: 26 de setembro
Horário: a partir das 14h
Onde: Mercado da Capixaba, Centro de Vitória
Entrada: gratuita
Participação: evento simultâneo em 30 cidades do Brasil e do mundo

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