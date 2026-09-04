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TransformAÇÃO

Projeto gratuito reúne moda, artesanato e música neste sábado (5), no Centro de Vitória

Evento reúne gastronomia e cultura local na Rua 7, no Centro de Vitória, com entrada gratuita
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 11:29

Rua Sete do Centro de Vitória será um espaço dedicado a celebração da moda e arte capixaba neste final de semana
Rua Sete do Centro de Vitória será um espaço dedicado a celebração da moda e arte capixaba neste final de semana Marilsa Marçal

Se você quer fazer um passeio no Centro de Vitória, tem mais um evento cultural chegando. O Projeto TransformAÇÃO começa neste sábado (5), das 12h às 21h, e une moda, gastronomia e música na Casa Selva. Com entrada gratuita, o evento reúne empreendedores e artistas locais da cultura urbana em uma programação que celebra a economia criativa e o consumo consciente.


O projeto TransformAÇÃO foi pensado como um espaço de convivência e lazer para o público, sendo a moda um dos destaques. O evento contará com a presença de estilistas alternativos e artistas plásticos, que participam da programação com trabalhos autorais e exposições. Às 19h, a Agência Chieppe Models realiza um desfile com peças que fazem parte dos acervos de bazares e brechós, além de acessórios da estilista sustentável Edy Lopes.


Outro pilar do projeto é a exposição e venda de artesanatos e peças de roupas de empreendedores capixabas. Os brechós com foco em moda sustentável e bazares estarão disponíveis para os visitantes conhecerem durante o evento, sendo um deles o Bazar Chic de Vila Velha. 


Além da moda e da arte, o projeto terá atrações musicais locais e uma área gastronômica com opções de comidas e bebidas. Segundo os criadores, a escolha da Selva para sediar o evento reforça o movimento de ocupação e revitalização cultural do Centro de Vitória, valorizando espaços que fomentam a arte e o comércio local.

SERVIÇO

Evento: Projeto TransformAÇÃO

Data: Sábado, 05 de setembro

Horário: Das 12h às 21h

Local: Selva – Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória

Entrada: Gratuita

Atrações

Phanton Estilista Alternativa estará com Atelier de peças autorais e personalizadas.

Exposição da Artista Plástica Ana Lilian Arnal Conte 

19h - Desfile com a Agência Chieppe Models  peças dos Acervos dos Bazares , Brechós e acessórios da estilista sustentável Edy Lopes. 

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