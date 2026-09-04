Construtoras do ES anunciam lançamentos para Vitória, Vila Velha, Serra e Linhares

Três construtoras capixabas estão comemorando o seu tempo de história e aproveitaram a ocasião para adiantar planos para o próximo ano, que incluem, além de lançamentos imobiliários, expansão geográfica para fora da Grande Vitória e também em São Paulo, como é o caso da Épura Construtora.
Completando 44 anos desde a sua fundação, a empresa já soma 3,7 mil unidades entregues e, para o ano que vem, tem lançamentos previstos em Cachoeiro de Itapemirim e Vila Velha, além de um novo projeto em São Paulo, ampliando a presença da empresa em um novo mercado.
“Nosso objetivo é continuar crescendo de forma consistente, levando a experiência acumulada ao longo dessas mais de quatro décadas para novos desafios e oportunidades”, frisa o CEO da Épura, Antônio Luiz Barbosa.
Para setembro, a Épura deve entregar a Torre Brisa, do empreendimento Verano Residencial Club, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. E para junho de 2027, está programada a entrega do Home Plus, na Praia de Itaparica, também em Vila Velha.
Já a Città completou 32 anos em agosto, acumulando 300 mil metros quadrados construídos e entregues durante esse período. A empresa prepara o lançamento de uma nova torre no condomínio Felicittà, em Santa Paula, Vila Velha, previsto ainda para este ano, além de manter a prospecção de áreas para futuros empreendimentos na Grande Vitória.
“Nossa história está diretamente ligada ao crescimento de Vila Velha e da Grande Vitória. Continuamos atentos às transformações das cidades para desenvolver projetos alinhados às novas demandas do mercado”, afirma o diretor da Città, Roberto Puppim.
No dia 10 de setembro, a construtora realiza um café da manhã especial para homenagear os corretores pelo dia deles, comemorado no final de agosto, e também para realizar a entrega de premiações e o sorteio de uma viagem para Roma entre os corretores que realizaram vendas na campanha do Bella Fiore. Atualmente, o empreendimento, que encontra-se em obras, chegou a dois terços das suas unidades vendidas em 60 dias após o lançamento.
A De Martin Construtora está completando 18 anos e acumula 147,5 mil metros quadrados construídos, 1,8 mil unidades entregues e 10 obras concluídas, além de 90 unidades em construção. Seu próximo lançamento marca o retorno para o município de Linhares: o pré-lançamento Palazzo. O novo projeto será de alto padrão e conta com 48 unidades mobiliadas de 2 a 3 quartos com suíte, além de rooftop com área de lazer completa e localização no bairro Três Barras.
Ainda para este ano, a empresa tem previsto o lançamento de um projeto com foco no segmento econômico na Serra. O Villa Vitória Régia terá foco no Minha casa, Minha Vida com 144 apartamentos distribuídos em 3 torres, com área de lazer em Novo Porto Canoa.
Para o ano que vem, a construtora tem em seu portfólio de lançamentos o Serenità, projeto de alto padrão na Praia do Suá, em Vitória, e o Villa Gardênia, condomínio de entrada na Serra. Ambos estão em fase de planejamento. A empresa também avalia novas oportunidades de expansão em regiões estratégicas da Grande Vitória.
“Na De Martin, acreditamos que ninguém constrói nada sozinho. Nosso time é unido, e muitos colaboradores estão conosco desde o início. Esse é o alicerce que sustenta o que fazemos: credibilidade, solidez e orgulho de ser capixaba”, conta o fundador da empresa, Ricardo De Martin.
Singular For Life entregue
O empreendimento Singular For Life, localizado na rua Elesbão Linhares, na Praia do Canto, em Vitória, foi concluído. Lançado em julho de 2022 pelas empresas Nazca e Construtora Abaurre, o residencial de torre única reúne 19 unidades dispostas em um apartamento por andar, com metragens a partir de 250,61 m² e quatro suítes, além de opções Garden (314,57 m² a 437,21 m²) e uma cobertura duplex de 501,22 m².
Com projeto arquitetônico e de fachada assinado pela Abaurre Arquitetura, interiores de Fernanda Marques e paisagismo de Alex Hanazaki, o prédio conta com revestimento em ACM amadeirado, iluminação em LED nos pavimentos e soluções sustentáveis, incluindo sistema de reaproveitamento de água da chuva e infraestrutura para recarga de veículos elétricos.
A aceleração dos investimentos logísticos e industriais no litoral Norte do Espírito Santo, impulsionada pelo complexo ParkLog ES, em Aracruz, vem pressionando a demanda por novos empreendimentos habitacionais no município da Serra. Projetado para integrar infraestruturas portuárias, rodoviárias e ferroviárias, o polo prevê aportes públicos e privados com execução até 2035 e geração de postos de trabalho diretos e indiretos no corredor entre a Grande Vitória e o Norte capixaba.
Com capacidade de expansão territorial e conexão aos principais eixos viários do Estado, a Serra vem sendo apontada pelo setor imobiliário como o principal vetor residencial para absorver os profissionais atraídos por esse novo ciclo econômico. O movimento engloba a busca por imóveis de médio e alto padrão, além do desenvolvimento de estruturas comerciais e de serviços locais.
“O mercado imobiliário normalmente antecipa os movimentos da economia. E hoje os sinais mostram claramente que a Serra deve viver um novo ciclo de valorização e amadurecimento urbano, impulsionado principalmente pelo crescimento logístico e industrial entre Aracruz e a Grande Vitória”, afirma o diretor administrativo da Octo Empreendimentos, Bruno Boechat.
Além da estrutura logística, a região também deve receber novos polos industriais e expansão da cadeia produtiva ligada à indústria, comércio exterior e transporte. A expectativa é de geração de milhares de empregos diretos e indiretos nos próximos anos. Para Boechat, a Serra tende a “pegar carona” nesse crescimento econômico, funcionando como uma ponte estratégica entre a Grande Vitória e os novos polos industriais do litoral norte.
“A Serra tem um diferencial importante: ainda possui capacidade de expansão urbana, forte presença de comércio e serviços e conexão direta com os principais corredores logísticos do Estado. Isso faz com que muitas pessoas que vão trabalhar em Aracruz ou em projetos ligados ao ParkLog escolham morar na Serra”, destaca.
Segundo ele, esse movimento deve aumentar a demanda por imóveis residenciais, especialmente nos segmentos médio e alto padrão, além de impulsionar novos empreendimentos comerciais e de serviços.
Mercado imobiliário de montanha expande moradia permanente
A Portocale desenvolve o empreendimento Castle Hill na região da Grande Pedra Azul, em projeto alinhado ao crescimento de polos econômicos fora da Grande Vitória. A iniciativa fundamenta-se na mudança de perfil da região, que passa a registrar demanda por moradia e investimento, além do uso voltado ao turismo de fim de semana. “Percebemos que a região deixava de ser apenas um destino de fim de semana para se tornar um local de moradia, investimento e qualidade de vida”, avalia Rodrigo Laranja, diretor executivo da Portocale.
Com 90% das unidades da primeira fase comercializadas e uma segunda fase em planejamento, o Vive Le Vin, desenvolvido pela Invite Inc. em Pedra Azul, Domingos Martins, terá a gestão hoteleira assinada pela Livá Hotéis, responsável pela administração dos serviços de concierge, governança e manutenção.
A operação gastronômica do complexo e a gestão da oferta de alimentos e bebidas serão comandadas pelo Uaine Group, controlador do Restaurante Aleixo. A estrutura incluirá uma unidade do restaurante instalada no empreendimento, atendimento nas áreas comuns e curadoria de adega, em uma área total prevista de mais de 6 mil metros quadrados voltada a espaços de convivência e lazer.
“A operação passou a ter um papel estratégico no mercado imobiliário. Arquitetura e localização continuam fundamentais, mas a qualidade da gestão também influencia a percepção de valor de um empreendimento. Por isso buscamos parceiros com expertise em suas áreas de atuação”, conta o diretor da Invite Inc., Caio Valença.
Câmara de Vitória homenageia corretores de imóveis
A Câmara Municipal de Vitória realizou uma sessão solene nesta segunda-feira (24) em homenagem aos corretores de imóveis do Espírito Santo, em reconhecimento à atuação dos profissionais no desenvolvimento do setor imobiliário regional. Durante a solenidade, o presidente do Creci-ES, Manoel Dias, recebeu o Título de Cidadão Vitoriense.
A terceira edição do Congresso Internacional do Mercado Imobiliário (CIMI360), realizada no Rio de Janeiro, encerrou suas atividades com a participação de 8.600 pessoas e representantes de 43 países. O evento movimentou R$ 650 milhões em negócios e resultou na assinatura de 78 acordos internacionais de cooperação, com a meta de atingir 100 parcerias globais no próximo ciclo do setor.
A programação do encontro abordou a atração de capital estrangeiro, o financiamento habitacional e a destinação de imóveis da União para programas de habitação de interesse social. Representantes de entidades internacionais, como a National Association of Realtors (NAR), a European Mortgage Federation (EMF-ECBC) e a FIABCI, debateram o alinhamento do mercado de capitais para o financiamento imobiliário e o impacto das reformas tributárias sobre o volume de investimentos no Brasil.
O evento também marcou o lançamento da campanha institucional “Quer saber o valor? Contrate um corretor”, voltada à valorização técnica da avaliação imobiliária realizada por corretores. Durante as pautas de articulação com o governo federal, foram discutidas medidas para ampliar a atuação de profissionais credenciados na avaliação de bens imóveis pertencentes ao patrimônio público.