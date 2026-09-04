Construtoras do ES anunciam lançamentos para Vitória, Vila Velha, Serra e Linhares

Três construtoras capixabas estão comemorando o seu tempo de história e aproveitaram a ocasião para adiantar planos para o próximo ano, que incluem, além de lançamentos imobiliários, expansão geográfica para fora da Grande Vitória e também em São Paulo, como é o caso da Épura Construtora.





Completando 44 anos desde a sua fundação, a empresa já soma 3,7 mil unidades entregues e, para o ano que vem, tem lançamentos previstos em Cachoeiro de Itapemirim e Vila Velha, além de um novo projeto em São Paulo, ampliando a presença da empresa em um novo mercado.

“Nosso objetivo é continuar crescendo de forma consistente, levando a experiência acumulada ao longo dessas mais de quatro décadas para novos desafios e oportunidades”, frisa o CEO da Épura, Antônio Luiz Barbosa.





Para setembro, a Épura deve entregar a Torre Brisa, do empreendimento Verano Residencial Club, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. E para junho de 2027, está programada a entrega do Home Plus, na Praia de Itaparica, também em Vila Velha.