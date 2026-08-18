Morar lança Minha Casa, Minha Vida de R$ 300 mil em Vila Velha

Anunciado em junho, durante coletiva realizada pelos 50 anos da Morar Construtora, e adiantado na coluna, o Vista dos Colibris foi lançado oficialmente pela construtora nesta semana. Localizado no Vale Encantado, em Vila Velha, o novo empreendimento vai ter unidades enquadradas dentro das faixas 3 e 4 do programa Minha Casa, Minha Vida. Os preços partem de R$ 300 mil.
O projeto conta com 512 apartamentos distribuídos em oito torres de oito pavimentos. As opções de planta variam de 2 e 3 quartos, com áreas privativas de 43,15 m² a 54,98 m², incluindo opções com suíte, varanda e unidades térreas com quintal privativo. A estrutura dispõe de duas lojas comerciais e 512 vagas de garagem residenciais.
Implantado em um terreno de 21.112 m² na avenida São Gabriel da Palha, o condomínio reserva 2.060 m² para área de lazer compartilhada, que inclui piscinas, salões de festas, espaço gourmet, academia e quadra recreativa. O projeto traz ainda infraestrutura de segurança com portaria 24h e biometria facial, além de sistemas de reaproveitamento de água de chuva.
No pilar de sustentabilidade e segurança, a estrutura conta com sistema de reaproveitamento de água da chuva para irrigação e limpeza, torneiras com fechamento automático e vasos com duplo acionamento nas áreas comuns. O projeto de segurança prevê portaria 24 horas com controle de acesso por reconhecimento facial, pulmão de segurança e monitoramento por circuito fechado de TV.
Imóveis de alto padrão em Vitória registram valorização de até 29% acima do CDI
Um levantamento da plataforma Resos apontou que cinco empreendimentos de alto padrão em Vitória registraram valorização entre 4% e 29% acima da variação do CDI desde 2020. Elaborado com base no histórico de transações efetivamente registradas e áreas privativas verificadas, o estudo mostra que, descontada a inflação do período, o ganho real das unidades variou de 40% a 54%. “Hoje conseguimos oferecer uma leitura muito mais precisa do mercado. Isso representa uma evolução importante porque compradores e vendedores passam a negociar com base em informações concretas, e não apenas em estimativas”, destaca o fundador da Resos, Giuliano Martins.
A Javé Construtora completa 21 anos em agosto registrando uma movimentação de mais de R$ 2 bilhões ao longo de sua trajetória, segundo o CEO José Luiz Nunes, e confirmou a elaboração de um novo plano de expansão com lançamentos previstos a partir de 2027.
Os projetos em fase de concepção estão direcionados para os municípios de Vitória, Vila Velha e Guarapari, visando áreas de demanda aquecida no mercado imobiliário local. “A proposta é continuar desenvolvendo produtos alinhados às novas formas de morar e investir, acompanhando as transformações do mercado imobiliário e as expectativas dos consumidores”, destaca.
Desde sua fundação, a empresa contabiliza 19 empreendimentos entregues, oito torres em fase de obras e mais de 230 mil metros quadrados construídos no estado. As operações ainda envolvem uma rede de 43 empresas parceiras e aproximadamente 300 trabalhadores diretos e indiretos.
Fundação do GS Vivace utiliza monitoramento eletrônico para reduzir impactos
A GS Construtora deu início às obras do GS Vivace, na Praia de Itaparica, Vila Velha, com a etapa de estaqueamento de sua fundação via sistema de hélice contínua. Nesse sistema, o processo é acompanhado por monitoramento eletrônico, que controla profundidade, verticalidade e velocidade de execução em tempo real. Além disso, o método não gera vibrações no terreno.
A Lotes CBL concluiu a entrega do empreendimento Lagoa Park III, localizado no município de Linhares. O loteamento ocupa uma área total de 319 mil metros quadrados, dos quais 184 mil m² foram destinados à divisão de 579 lotes com metragens a partir de 250 m², ao lado das fases I e II do projeto na região.
Segundo o sócio-diretor da Lotes CBL, Marcos Batista, a escolha por mais um empreendimento na cidade acompanha o momento de crescimento de Linhares. “O município vem se destacando no cenário capixaba pela consolidação de novas indústrias, economia diversificada com protagonismo no agronegócio, infraestrutura qualificada e forte vocação logística, industrial e turística”, diz.
Mercado de condomínios horizontais avança com nova demanda no ES
A procura por condomínios horizontais registra alta no mercado imobiliário do Espírito Santo. O movimento acompanha uma mudança no perfil de consumo que prioriza modelos residenciais com maior metragem, áreas abertas e infraestrutura de segurança e lazer.
Segundo o sócio-fundador da Emec Incorporações, Fabio Junger, a expansão da modalidade é impulsionada pela busca por ativos com potencial de valorização em regiões de crescimento urbano. Os compradores têm focado a seleção de imóveis em vetores que combinem infraestrutura viária e oferta de serviços no entorno.
“A tendência deve seguir aquecida nos próximos anos, especialmente em regiões com potencial de expansão urbana e infraestrutura consolidada, reforçando o protagonismo dos empreendimentos horizontais na nova dinâmica do setor imobiliário”, diz.
imobiliário da América Latina, incluirá, pela primeira vez, um formato de transmissão on-line em paralelo às atividades presenciais. A feira de negócios e as trilhas de conteúdo presencial continuam no São Paulo Expo (SP), enquanto o ambiente digital retransmitirá parte das palestras do evento.
Também foram confirmados novos palestrantes para a 13ª edição do Conecta Imobi, marcada para os dias 21 e 22 de outubro no. Entre os palestrantes anunciados estão Jamille e Julia Colete, da Colete Consultoria Imobiliária; Sophia Martins, executiva com atuação no segmento de luxo; e Rafael Landa, sócio-diretor da Cercle Marcas Imobiliárias.
Os profissionais integram a programação ao lado de nomes já confirmados, como Guilherme Wohlke (Behard Educação), Mônica Poplawski (Alphahauser), Murilo Arjona (especialista em crédito) e Sergio Langer (Vem Pra Mesa).