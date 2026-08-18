Morar lança Minha Casa, Minha Vida de R$ 300 mil em Vila Velha

Anunciado em junho, durante coletiva realizada pelos 50 anos da Morar Construtora, e adiantado na coluna, o Vista dos Colibris foi lançado oficialmente pela construtora nesta semana. Localizado no Vale Encantado, em Vila Velha, o novo empreendimento vai ter unidades enquadradas dentro das faixas 3 e 4 do programa Minha Casa, Minha Vida. Os preços partem de R$ 300 mil.





O projeto conta com 512 apartamentos distribuídos em oito torres de oito pavimentos. As opções de planta variam de 2 e 3 quartos, com áreas privativas de 43,15 m² a 54,98 m², incluindo opções com suíte, varanda e unidades térreas com quintal privativo. A estrutura dispõe de duas lojas comerciais e 512 vagas de garagem residenciais.