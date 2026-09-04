Seu cabelo começou a cair após um período de estresse? Entenda o que pode estar acontecendo

Quando o gatilho é identificado e não existe outra doença associada, o eflúvio telógeno costuma apresentar recuperação gradual. O crescimento , entretanto, não acontece de um dia para o outro. “O folículo não desaparece simplesmente porque o cabelo caiu. Em muitos casos de eflúvio telógeno, ele continua capaz de produzir um novo fio. A recuperação acontece progressivamente e pode levar meses; por isso, é importante ter paciência e acompanhar a evolução”, afirma o médico.