Fachin diz que meta é acabar com Inquérito das Fake News e manda tirar acusações contra Mendonça da investigação

Agora, Fachin tem em mãos acusações cruzadas dos dois ministros para decidir qual caminho seguir. A expectativa é que ele leve o caso para o plenário do STF, ou seja, para a análise de todos os ministros da Corte. Não há data desta sessão, mas deve acontecer apenas após encerrado os prazos que ele deu para os esclarecimentos dos envolvidos.