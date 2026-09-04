Pesquisa liderada por professor do ES pode ajudar a reduzir erros da IA

Uma pesquisa iniciada há quase três décadas e que teve parte fundamental de seu desenvolvimento no Espírito Santo agora está no centro de um esforço internacional de padronização para modelos de inteligência artificial (IA).





O trabalho do professor Giancarlo Guizzardi, colunista de IA de A Gazeta, deu origem à chamada UFO (Unified Foundation Ontology, ou Ontologia de Fundamentação Unificada), uma estrutura que busca organizar e representar conceitos do mundo real de maneira que possam ser compreendidos por sistemas computacionais.





A pesquisa, que começou durante o doutorado de Guizzardi na Holanda, passou também pela Itália e ganhou no Brasil — especialmente no Espírito Santo — uma parte essencial de seu desenvolvimento. Segundo o pesquisador, a equipe central responsável pelo modelo é formada por cinco pessoas, quatro delas capixabas e uma do Rio de Janeiro.





Agora, a UFO está entre os modelos que despontam internacionalmente no processo de padronização de ontologias de fundamentação conduzido pela Organização Internacional de Normalização (ISO). A entidade é responsável pela criação de padrões utilizados em diferentes áreas, incluindo processos industriais e desenvolvimento de software.





Na filosofia, o termo ontologia está relacionado ao estudo da existência e às diferentes maneiras de existir. Na computação, a ideia é aplicada à construção de representações formais sobre elementos do mundo real, como objetos, eventos, processos e relações.