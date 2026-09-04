AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Economia (BR)

O turismo está virando uma indústria de software? 

IA e plataformas integradas avançam sobre vendas, pagamentos e operações, mas o setor ainda enfrenta sistemas fragmentados e dados dispersos

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 16:14

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

04 set 2026 às 16:14
Grande parte da operação turística passa por plataformas que integram dados, fornecedores e decisões em tempo real (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)
Grande parte da operação turística passa por plataformas que integram dados, fornecedores e decisões em tempo real Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

Uma viagem pode começar em uma conversa no celular, passar por uma plataforma de reservas, acionar um pagamento digital e terminar registrada no financeiro. Essa sequência ajuda a explicar por que o turismo começa a funcionar como uma indústria de software: boa parte da operação depende de plataformas que conectam dados, fornecedores e decisões em tempo real.

Bruno Bazoti, fundador e CEO da Larian AI, empresa de tecnologia no ramo do turismo, acompanha essa mudança a partir da digitalização dos processos do setor. O movimento alcança companhias aéreas, hotéis, aeroportos, operadoras e empresas responsáveis pela distribuição e gestão dos serviços turísticos.

A pesquisa “Budgets, Barriers and the Race to Agentic AI” , da Phocuswright, empresa especializada no mercado de viagens, mostra que 61% das companhias consultadas já testam ou ampliam o uso de inteligência artificial (IA) agêntica. O levantamento ouviu executivos do setor e ajuda a medir a passagem dos experimentos para aplicações capazes de executar tarefas. Entre os participantes, 22% começaram a escalar a tecnologia e 6% já a utilizam em diferentes áreas.

Tecnologia transforma a infraestrutura do turismo

A expressão “indústria de software” descreve uma mudança na infraestrutura do turismo. Sistemas passaram a organizar disponibilidade, preços, preferências, pagamentos e reservas, além de acompanhar o relacionamento com o viajante ao longo da jornada.

Essa camada aproxima segmentos diferentes. Uma hospedagem precisa conversar com canais de distribuição e meios de pagamento. Plataformas de atendimento precisam acessar histórico, reservas e regras comerciais sem obrigar o profissional a alternar entre várias telas.

“O software ganha importância quando conecta a operação. O valor está em fazer as informações circularem com segurança entre atendimento, vendas, gestão e fornecedores, sem criar novas etapas manuais”, explica Bruno Bazoti.

A mudança afeta os modelos de negócio. Empresas de turismo contratam plataformas por assinatura, pagam pelo volume processado ou utilizam estruturas tecnológicas com a própria marca. Fornecedores de software também reúnem funções antes dispersas, como CRM, automação, distribuição, pagamentos e análise de dados.

A dependência de plataformas no turismo aumenta a necessidade de estabilidade, proteção e rastreabilidade (Imagem: McLittle Stock | Shutterstock)
A dependência de plataformas no turismo aumenta a necessidade de estabilidade, proteção e rastreabilidade Crédito: Imagem: McLittle Stock | Shutterstock

IA avança,mas ainda exige controle

A integração ainda está longe de ser uniforme. A pesquisa “Innovation and the “Perfect Business Trip” , da Global Business Travel Association (GBTA), entidade internacional dedicada às viagens corporativas, identificou que apenas 12% dos compradores consultados possuem uma visão consolidada de seus programas em uma única fonte de dados. Muitas operações continuam apoiadas em informações fragmentadas.

A dependência de plataformas aumenta a necessidade de estabilidade, proteção e rastreabilidade. Uma falha de integração pode duplicar registros, ocultar uma alteração ou interromper um pagamento. O uso de IA exige ainda limites claros para decisões automatizadas e validação humana. “No turismo, eficiência tecnológica precisa vir acompanhada de confiabilidade. Uma automação perde valor quando trabalha com dados incompletos ou sem rastreabilidade”, afirma o executivo.

A transformação também muda a rotina dos profissionais. Atividades repetitivas migram para sistemas automatizados, enquanto as equipes concentram atenção em imprevistos, negociações e relacionamentos. As empresas precisam decidir onde desenvolver tecnologia própria, onde integrar soluções externas e quais processos devem permanecer sob controle humano. O software avança pelos bastidores, enquanto o viajante percebe apenas se a experiência funcionou ou falhou.

Por Eluan Carlos H. Bürger

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pablo Picasso Artista espanhol teve infância ligada à arte, paixão por touradas e uma relação inusitada com o universo do circo
Picasso além dos quadros: 7 curiosidades sobre a vida do artista espanhol
Ao notar a redução do volume e o afinamento dos fios, o ideal é procurar um dermatologista para investigar a causa e iniciar o acompanhamento adequado (Imagem: bandwagon | Shutterstock)
Menopausa: como agir antes de começar a sentir os impactos na pele
Imagem de destaque
Dia de Santa Teresa de Calcutá: 5 orações inspiradas na fé e no amor ao próximo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados