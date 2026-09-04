Propagandas de Ricardo Ferraço sem nome de vice são suspensas da TV

A legislação eleitoral prevê que o nome do candidato a vice-governador seja exibido de forma semelhante àquela adotada para o nome do candidato titular da chapa, admitindo-se, apenas, “que o nome do candidato a vice-governador seja grafado em tamanho até 30% inferior ao utilizado para o nome do titular”.





Conforme argumentou a desembargadora, isto se faz necessário porque “é por intermédio dos atos de publicidade que o eleitorado conhece as virtudes dos candidatos enquanto cidadãos, qual é a sua plataforma política e a quais projetos ele se perfilha”, podendo, então, escolher em quem votar nas eleições de maneira livre.





Dessa forma, consta nos documentos que nas propagandas de Ricardo ficou “caracterizada a irregularidade da divulgação da propaganda eleitoral no horário eleitoral gratuito, diante da inobservância dos dados cuja informação é obrigatória”.





Diante disso, foi concedida pelos dois juízes tutela provisória de urgência, determinando a imediata suspensão das peças publicitárias.





Também fica estabelecido que, enquanto não forem apresentadas novas mídias regularizadas, as emissoras de televisão devem retransmitir os últimos vídeos em bloco entregues pelo candidato, caso existam e não apresentem as mesmas irregularidades.





Segundo os juízes, “a não concessão da tutela provisória admitiria manutenção de propaganda eleitoral irregular que permanentemente feriria as normas eleitorais”. Além disso, a suspensão pode ser revertida, se, ao longo do processo, Ricardo apresentar argumentos e provas que mostrem um direito maior de manter a propaganda.





Consta ainda que Ricardo se manifestou espontaneamente, dentro do prazo. Agora, é aguardado o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral.