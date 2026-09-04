Agenda estratégica do Sebrae/ES para os próximos anos se integra aos desafios e ao futuro do Estado

“Ao conectar a atuação do Sebrae às missões do ES 500 Anos, direcionamos inteligência para onde o Espírito Santo mais precisa crescer. O desenvolvimento econômico sustentável só acontece quando fortalecemos a base da nossa economia. Nosso papel nos próximos anos é garantir que as pessoas que empreendem no estado recebam o suporte necessário em inovação, produtividade, competitividade e transição sustentável, preparando-as para responder com agilidade aos grandes desafios e às oportunidades do futuro do Espírito Santo”, pontua.