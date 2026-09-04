Agenda estratégica do Sebrae/ES para os próximos anos se integra aos desafios e ao futuro do Estado

Em um movimento inédito, o Sebrae/ES está consolidando sua agenda estratégica para os próximos anos em sintonia com os desafios estaduais. Alinhada às missões prioritárias do Plano ES 500 Anos, que orientam o desenvolvimento do Espírito Santo até 2035, a instituição definirá prioridades, projetos e formas de atuação focados no futuro do Estado e dos pequenos negócios.
“O Sebrae/ES dá um passo decisivo no alinhamento de sua atuação com o desenvolvimento de longo prazo do Estado. Durante o Summit Sebrae, reunimos membros do Conselho Deliberativo Estadual (CDE), diretoria e gerentes do Sebrae/ES, e em dois dias de discussões qualificadas, projetamos o futuro, identificando contribuições do Sebrae para as entregas do plano ES 500 Anos”, ressalta o superintendente da instituição, Pedro Rigo.
No encontro, as lideranças conectaram temas como o fortalecimento das micro e pequenas empresas, desenvolvimento territorial, competências empreendedoras, inovação, articulação de ecossistemas, melhoria do ambiente de negócios, transformação digital e prosperidade sustentável às missões do ES 500.
O presidente do CDE do Sebrae/ES, Idalberto Moro, que foi moderador de um dos painéis do evento, reforçou a importância de uma discussão qualificada sobre o desenvolvimento do Estado.
“Ao conectar a atuação do Sebrae às missões do ES 500 Anos, direcionamos inteligência para onde o Espírito Santo mais precisa crescer. O desenvolvimento econômico sustentável só acontece quando fortalecemos a base da nossa economia. Nosso papel nos próximos anos é garantir que as pessoas que empreendem no estado recebam o suporte necessário em inovação, produtividade, competitividade e transição sustentável, preparando-as para responder com agilidade aos grandes desafios e às oportunidades do futuro do Espírito Santo”, pontua.
As reflexões do encontro, consolidadas em um manifesto com as diretrizes do CDE, orientarão o Planejamento 2027 do Sebrae/ES, previsto para apreciação em outubro. Programas, projetos e ações concretas serão construídos até novembro. As iniciativas estarão conectadas às cinco missões do ES 500 Anos: Economia Diversificada, Inovadora e Sustentável; Polo de Competências; Cuidado Integral; Sustentabilidade e Resiliência Climática; e ES Ágil e Inteligente.
O movimento já impacta a tomada de decisões ao promover um olhar integrado sobre os territórios e o ecossistema empreendedor local. A aprovação final do planejamento, garantirá então entregas alinhadas ao direcionamento estratégico construído no Summit. A proposta é direcionar a atuação do Sebrae/ES junto aos pequenos negócios em eixos como competitividade, preparação de lideranças para o futuro do trabalho, inclusão produtiva regional, agenda ESG, bioeconomia e melhoria do ambiente empresarial.
Rigo destaca que o direcionamento do Conselho é fundamental, visto que aperfeiçoa a forma como o Sebrae/ES planeja, prioriza e conduz sua atuação. Ao assumir o compromisso de contribuir com essa agenda estratégica de estado, as lideranças do Sebrae/ES passam a incorporar um olhar mais integrado sobre os desafios do Estado e suas implicações para os pequenos negócios.
A partir da aprovação do Planejamento 2027 e da conversão das diretrizes em iniciativas concretas, essas conexões resultarão, progressivamente, em entregas mais articuladas, efetivas e aderentes à realidade das pessoas empreendedoras e ao desenvolvimento sustentável do Estado.