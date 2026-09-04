MPES não vê crime e arquiva investigação contra ex-chefe da Polícia Civil

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) arquivou, nesta quinta-feira (3), uma investigação contra o ex-delegado-geral da Polícia Civil José Darcy Santos Arruda após uma denúncia de suposta perseguição e retaliação a um delegado que participou como testemunha e colaborador da Operação Turquia. Na decisão, o promotor Aloyr Dias Lacerda concluiu que não há indícios suficientes de que Arruda tenha agido de forma dolosa ao encaminhar à Corregedoria da corporação um pedido para apurar a conduta do policial.





A denúncia foi apresentada pelo delegado, que encaminhou à Ouvidoria do MPES uma cópia de uma notícia-crime protocolada na Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo. Segundo o documento, ele alegou que passou a ser perseguido publicamente por Arruda após colaborar com a Operação Turquia e que o então chefe da Polícia Civil teria acionado órgãos correcionais como forma de represália.





Na representação, o delegado sustentou que as condutas poderiam caracterizar crimes de denunciação caluniosa, abuso de autoridade, prevaricação, obstrução de investigação de organização criminosa e coação no curso do processo. A partir da manifestação, o MPES instaurou uma Notícia de Fato Criminal e solicitou esclarecimentos a José Darcy Arruda, além de informações à Corregedoria-Geral da Polícia Civil.