Operação “Zé Colmeia” mira irmãos e investiga furtos e mel falsificado em Guaçuí





Dois irmãos, de 41 e 40 anos, foram alvos da Operação “Zé Colmeia”, deflagrada pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, para investigar suspeitas de furtos e de produção e comercialização de mel falsificado em Guaçuí e Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo. Na manhã de quarta-feira (2), foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos dois municípios. Durante as diligências, os policiais encontraram diversos produtos que, segundo a corporação, podem ser provenientes de furtos.





Os materiais foram apreendidos em uma residência pertencente à mãe dos suspeitos. Entre os itens estão motosserras, roçadeiras, furadeiras, esmerilhadeiras, serra tico-tico, máquina de solda, celas para cavalos, televisão, computadores, aparelho de ar-condicionado e micro-ondas.





De acordo com a Polícia Civil, os dois irmãos não conseguiram comprovar a procedência dos produtos. Todo o material foi encaminhado para a delegacia e será analisado no decorrer da investigação