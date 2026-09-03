Estresse antes das provas? Veja como a acupuntura pode ajudar a aliviar a tensão

A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares costuma envolver longas horas de estudo, pressão por resultados e uma rotina intensa, que pode acabar refletindo no corpo. Dores musculares, tensão e estresse são alguns dos desconfortos que podem surgir nesse período. Nesse contexto, a acupuntura pode ser uma alternativa complementar para promover relaxamento e auxiliar no alívio da dor.