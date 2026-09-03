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Luana Piovani e Pedro Scooby enfrentam surto de piolhos na filha: saiba como tratar rápido

Caso envolvendo filhos de Luana Piovani e Pedro Scooby reacende debate sobre condição comum na infância que não tem relação com falta de higiene

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 14:06

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

03 set 2026 às 14:06
Luana Piovani e Pedro Scooby discutem por causa de piolhos na cabeça da filha
Luana Piovani e Pedro Scooby discutem por causa de piolhos na cabeça da filha Reprodução @luapio @pedroscooby

A atriz Luana Piovani, 50, e o surfista Pedro Scooby, 38, protagonizaram uma briga pública nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, Piovani compartilhou fotos de piolhos em um papel higiênico, que seriam de Liz. "Espero que esteja dançando melhor do que está cuidando dos filhos. Entreter não é criar!", escreveu ela. 


O surfista rebateu a acusação nos stories, dizendo que ela está expondo as crianças nas redes sociais e que a filha já chegou ao Brasil com piolho.


"Respondendo a Luana, que ela resolveu expor as crianças aí na internet... a Liz já veio com piolho de Portugal e a gente cuidou, a gente estava limpando. Normal, deve ter alguns ainda. Tanto que a Aurora [filha de Scooby com Cíntia Dicker] e o Dom nunca tiveram piolhos estando aqui no Brasil, e é uma coisa recorrente em Portugal", disse.

Entenda como ocorre a transmissão do piolho
A dermatologista Priscila Passamani explica que a pediculose, nome técnico da infestação por piolhos, pode atingir qualquer criança, independentemente de classe social ou hábitos de higiene. "Ela não tem relação direta com a higiene, pode acometer qualquer criança".

Muito comum na infância, a pediculose acomete principalmente crianças em idade escolar e pré-escolar, justamente pelo contato constante e próximo durante as brincadeiras. A dermatologista esclarece que em idade escolar, a proximidade física durante atividades e momentos de convivência favorece a transmissão, que ocorre principalmente pelo contato direto entre as cabeças. 

"Manter o cabelo lavado, escovado e preso em rabo de cavalo quando a criança vai ter contato próximo com outras são medidas que ajudam a reduzir o risco. Mas não eliminam a possibilidade de infestação, e não são indicativos de que houve descuido quando o piolho aparece".
Priscila Passamani
Priscila Passamani explica como tratar o porblema Reprodução @priscilapassamani

O sinal mais claro é a coceira intensa na cabeça, especialmente na nuca e atrás das orelhas, regiões mais quentes do couro cabeludo e preferidas pelo parasita

Priscila Passamani Dermatologista

A dermatologista conta que a criança fica com aquela sensação de que tem algum bichinho andando pelo couro cabeludo, fica irritada, com dificuldade de dormir. Em casos mais graves, a coceira constante pode causar feridas no couro cabeludo que, sem tratamento adequado, evoluem para infecção bacteriana secundária. Por isso, o recomendado é observar o couro cabeludo das crianças pequenas com frequência e reagir rápido ao identificar qualquer sinal.

O piolho não voa nem nada. Ele rasteja, e é exatamente por isso que a transmissão ocorre pelo contato direto entre couro cabeludo. "É no abraço, é na brincadeira, é no contato que ele vai infectar a outra criança", explica a especialista.

O compartilhamento de objetos pessoais como escovas e pentes também pode ser uma via de transmissão, já que o parasita pode se deslocar de um utensílio para outra cabeça. Um ponto importante: o piolho humano não é transmitido por animais domésticos.

O ciclo tem três fases: ovo, ninfa e piolho adulto. A fêmea adulta coloca os ovos, popularmente chamados de lêndeas, que ficam grudados nos fios de cabelo. Após cerca de sete dias, os ovos eclodem e nascem as ninfas, os piolhinhos ainda em desenvolvimento. Eles crescem, se desenvolvem e se alimentam do sangue humano.

"É importante saber sobre esse período de sete dias porque, dependendo do produto usado no tratamento, pode ser necessário repetir a aplicação, já que alguns não eliminam as lêndeas", alerta Priscila.

De acordo com a dermatologista, o tratamento combina duas abordagens. A primeira é o uso de produtos específicos para pediculose, indicados pelo médico. A segunda é a extração mecânica com pente fino, que remove as lêndeas ainda presas nos fios.

"Nunca use receitas caseiras como querosene, álcool ou vinagre na cabeça da criança. Esses produtos podem causar queimaduras e intoxicação, sendo prejudiciais à saúde", adverte.

Outro passo essencial é comunicar a escola ou creche para que outras famílias possam verificar e, se necessário, tratar. Todos os moradores da casa também devem ser avaliados, não apenas a criança com sintomas.

A prevenção passa por atenção constante e alguns hábitos simples: observar regularmente o couro cabeludo das crianças, evitar o compartilhamento de escovas, pentes e acessórios de cabelo, e orientar as crianças desde cedo sobre esses cuidados.

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