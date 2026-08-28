Gravidez tardia: os cuidados reais após anúncio de Maju Coutinho

Segundo o ginecologista Carlos Campagnaro, a classificação de gravidez tardia não significa que a gestação será necessariamente problemática, mas indica a necessidade de uma atenção maior durante o pré-natal. “A partir dos 35 anos, observamos mudanças fisiológicas que podem aumentar alguns riscos obstétricos e fetais. Isso não quer dizer que a mulher não possa ter uma gravidez saudável, mas sim que o acompanhamento médico deve ser mais criterioso”, explica.





Aos 45 anos, a gestação é considerada de idade materna avançada porque o organismo feminino já passou por importantes transformações relacionadas ao envelhecimento reprodutivo. Nessa fase, ocorre uma redução significativa da reserva ovariana e da qualidade dos óvulos, fatores que influenciam tanto a fertilidade quanto o desenvolvimento da gravidez. “O envelhecimento dos óvulos aumenta a probabilidade de alterações cromossômicas, além de tornar a concepção naturalmente mais difícil quando comparada às mulheres mais jovens”.





Na prática, a gestação tardia apresenta algumas diferenças em relação às gestações de mulheres mais jovens. Há uma maior necessidade de monitoramento da pressão arterial, do controle glicêmico e do crescimento fetal, além de uma investigação mais detalhada de possíveis alterações genéticas. Exames específicos de rastreamento costumam fazer parte da rotina do pré-natal para oferecer maior segurança à mãe e ao bebê.





Entre os principais riscos associados à gravidez tardia estão o aumento das chances de hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, parto prematuro e necessidade de cesariana. Também há maior incidência de alterações cromossômicas fetais, como a síndrome de Down. “No entanto, os avanços da medicina materno-fetal têm permitido identificar precocemente muitas dessas condições, reduzindo significativamente suas complicações. Hoje dispomos de recursos diagnósticos e de acompanhamento que possibilitam excelentes resultados mesmo em gestações consideradas de maior risco”, destaca o professor do Unesc.





Os cuidados extras realmente necessários envolvem um pré-natal iniciado precocemente e realizado de forma regular. “A adoção de hábitos saudáveis, incluindo alimentação equilibrada, prática de atividade física orientada, controle do peso corporal e acompanhamento de doenças pré-existentes, também é fundamental. Em alguns casos, o médico poderá solicitar exames complementares ou consultas com especialistas para um monitoramento mais detalhado”, diz o professor do Unesc.





A menor frequência de gestações após os 40 anos está diretamente relacionada à queda natural da fertilidade feminina. As mulheres nascem com uma quantidade limitada de óvulos e, ao longo da vida, tanto o número quanto a qualidade dessas células diminuem progressivamente. Esse processo se acelera especialmente após os 35 anos e se torna mais evidente depois dos 40 anos.





Apesar dos desafios biológicos, engravidar após os 40 anos não deve ser encarado como motivo de preocupação excessiva. “O mais importante é que a gestação seja planejada e acompanhada adequadamente. A idade, por si só, não determina o sucesso ou o fracasso de uma gravidez. O que faz a diferença é a avaliação individualizada da saúde da mulher e a realização de um pré-natal bem conduzido”, ressalta Carlos Campagnaro.