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Gestação

Bebê menino pode nascer antes das 40 semanas? Entenda a fala de Sabrina Sato sobre o parto

A segunda gravidez não significa necessariamente que o bebê nascerá antecipadamente

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 16:45

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

28 ago 2026 às 16:45
Sabrina Sato
Sabrina Sato está grávida do segundo filho Reprodução @Sabrinasato
Sabrina Sato, grávida do primeiro filho com o ator Nicolas Prattes, usou as redes sociais para compartilhar suas apostas sobre a chegada do bebê. Ela disse acreditar que o menino vai nascer antes das 42 semanas por dois motivos: ser a segunda gravidez e ser do sexo masculino. 

A apresentadora relacionou a hipótese ao fato de bebês do sexo masculino apresentarem, em média, peso e comprimento ligeiramente maiores ao nascer. A diferença existe em estudos populacionais, mas não permite estabelecer quando uma gestação chegará ao fim. O tamanho fetal e a duração da gravidez são aspectos distintos, que dependem de uma combinação de fatores.


Segundo a ginecologista e obstetra Anna Bimbato, da Bluzz Saúde, existe uma tendência observada em estudos de os meninos nascerem um pouco antes, mas isso não permite prever quando um bebê específico vai nascer.

“Estudos mostram isso, e algumas hipóteses são de que os meninos amadurecem um pouquinho mais devagar dentro da barriga, ou que essas gestações têm um pouco mais de chance de complicações que levam o médico a antecipar o parto. De qualquer forma, é uma tendência geral, não quer dizer que vai acontecer com todo mundo”, avalia.

A especialista explica que outros fatores são muito mais importantes para determinar o momento do parto. O peso estimado do bebê durante o ultrassom, por exemplo, não é utilizado para calcular a data do nascimento. Além disso, a estimativa pode apresentar diferenças em relação ao peso real do bebê ao nascer.

“Nem o sexo e o peso que o médico estima no ultrassom entram nessa conta. Aliás, esse peso é só uma estimativa, pode variar bastante do peso real ao nascer. O que realmente pode adiantar ou atrasar um parto são coisas como pressão alta, diabetes na gravidez ou as condições do colo do útero, não o sexo nem o peso calculado”.

Segunda gravidez pode mudar o ritmo do parto

Outro ponto citado por Sabrina tem, segundo a médica, uma relação mais conhecida com a evolução do trabalho de parto. Na segunda gestação, o corpo já passou pelo processo anteriormente, e isso pode fazer com que o parto evolua de maneira diferente.

“No segundo filho, o corpo já sabe o que fazer: o colo do útero costuma abrir mais rápido e as contrações vêm mais fortes desde o início. Por isso é bem comum o parto ser mais rápido e às vezes acontecer um pouco antes do previsto”.

A médica ressalta, porém, que uma segunda gravidez não significa necessariamente que o bebê nascerá antecipadamente. Da mesma forma, o tamanho estimado da criança não determina que a gestação será mais curta.

A chamada data provável do parto também não deve ser entendida como um dia exato para o nascimento. Ela é calculada pelo médico a partir da data da última menstruação ou, principalmente quando necessário, por meio do ultrassom realizado no início da gestação.

A partir desse cálculo, existe uma margem considerada normal para o nascimento. Por isso, chegar à data prevista sem entrar em trabalho de parto não significa, por si só, que exista algum problema.

No caso de Sabrina, portanto, é possível que o bebê nasça antes do previsto, mas não há como afirmar isso apenas pelo sexo da criança ou pelo fato de ser sua segunda gestação.
“Pode, sim, é bem possível. O que ela falou, sobre ser menino e segunda gravidez, até tem uma base real, mas isso não é garantia nenhuma pro caso dela especificamente. Quem vai saber mesmo é o médico que está acompanhando ela, o resto é só palpite com algum fundamento”.

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