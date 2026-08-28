Oriunda de projeto social, velejadora de 14 anos faz história em competição no ES

O fim de semana de 22 e 23 de agosto ficará marcado na história do esporte náutico capixaba. Durante o Campeonato Estadual de Optimist, realizado no Iate Clube do Espírito Santo, a jovem Lídia Monike Santos Barbosa, de 14 anos, conquistou o título de Campeã Geral da competição, tornando-se a primeira menina a vencer o estadual de Optimist no Espírito Santo. Na categoria estreantes, o título ficou com Pedro Frederico Cola Robison.





O feito de Lídia é ainda mais significativo quando se conhece sua trajetória. A atleta não chegou ao pódio pelos caminhos convencionais do esporte náutico. Ela ingressou na vela pelo Programa Forças no Esporte (PROFESP), iniciativa social executada pela Marinha do Brasil que promove a inclusão de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade por meio do esporte. Reconhecendo o talento e o potencial da jovem velejadora, o Iate Clube do Espírito Santo a acolheu em março de 2025 na Escola de Vela Cabo Velho, sua base de formação náutica, apostando no desenvolvimento da atleta. A adolescente treina e compete na classe de vela Optimist, pequeno barco a vela individual, projetado especialmente para crianças e adolescentes de até 15 anos e considerado a porta de entrada do esporte náutico competitivo no mundo todo.





A trajetória de Lídia já acumula resultados expressivos. Em janeiro de 2026, a atleta conquistou o 1º lugar na categoria Juvenil Feminino no Campeonato Brasileiro da Classe Optimist, realizado em Itaparica, na Bahia, com sede no Yacht Clube da Bahia, um dos eventos mais importantes do calendário náutico nacional. Agora, com o título estadual, Lídia consolida seu lugar entre uma grande promessa da vela.





Para o comodoro Fabiano Pereira, a história de Lídia é a expressão mais concreta do que o Iate Clube acredita. "A formação começa desde a base. Os projetos sociais que apoiamos, como o Vela para Todos e o PROFESP, são verdadeiros celeiros de grandes talentos. Talento não falta, o que muitas vezes faltam são oportunidades", afirma. Para ele, investir na base é essencial para o futuro do esporte. "O Iate Clube fica muito feliz em poder ajudar a descobrir e desenvolver esses jovens atletas, dando condições para que eles cresçam no esporte e na vida", completa.





A história de Lídia Monike é também a história de uma instituição que, aos 80 anos, segue cumprindo seu papel para além dos muros do clube, abrindo portas, revelando talentos e mostrando que o esporte náutico pode ser um caminho de transformação para jovens de qualquer origem.

A revelação de novos talentos faz parte da tradição esportiva que o Iate Clube do Espírito Santo cultiva há oito décadas. O clube conta com outros atletas que se destacam em diferentes classes da vela competitiva. Lívia Tavares e Torben Diniz, ambos de 16 anos e formados no clube desde os 7 anos de idade, representaram o Brasil no início desse mês no 2026 ILCA 4 Youth World Championships, em Aarhus, na Dinamarca, um dos maiores campeonatos mundiais de vela jovem, com 877 velejadores de 56 países. Lívia foi a única representante feminina brasileira na competição, encerrando o campeonato na 43ª colocação entre 150 barcos e conquistando vaga na Flotilha Ouro, a divisão de elite do evento. Outros nomes como Nicholas Junge e Joaquim Pinheiro Lopes também se revelam, com participações relevantes em campeonatos brasileiros competindo na classe ILCA.