AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Artigos
  • Gravidez após os 40 anos: informação e acompanhamento fazem toda a diferença
Marcio Almeida

Artigo de Opinião

É CEO da Bluzz Saúde
Marcio Almeida

Gravidez após os 40 anos: informação e acompanhamento fazem toda a diferença

O principal recado que deixo é que a maternidade não deve ser encarada com medo, mas com responsabilidade
Marcio Almeida
É CEO da Bluzz Saúde

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 10:00

Publicado em 

14 jul 2026 às 10:00

Nos últimos anos, tenho acompanhado um número cada vez maior de mulheres que optam por adiar a maternidade. Pela carreira, pela estabilidade financeira, por novos relacionamentos ou simplesmente por uma decisão pessoal, a gravidez após os 40 anos deixou de ser uma exceção e passou a fazer parte da realidade de muitos consultórios. Isso exige, acima de tudo, informação de qualidade e um acompanhamento médico individualizado.

Ainda existe a ideia de que toda gestação nessa faixa etária é, obrigatoriamente, de alto risco. Não é bem assim. A idade representa um fator que aumenta a probabilidade de algumas complicações, mas isso não significa que a gravidez será problemática. Na prática, significa que essa gestante merece um pré-natal mais criterioso, com avaliações frequentes para acompanhar tanto a saúde da mãe quanto o desenvolvimento do bebê.

É verdade que, com o passar dos anos, a fertilidade feminina diminui. Depois dos 40, tanto a quantidade quanto a qualidade dos óvulos sofrem uma redução importante, o que pode dificultar a gravidez e aumentar o risco de aborto espontâneo e de alterações cromossômicas. 

Veja Também 

Prédios

Sustentabilidade como valor no mercado imobiliário

Aplicativo

Herdeiros podem recuperar Imposto de Renda pago indevidamente por familiares falecidos

Herança, disputa entre herdeiros

Como fazer com que a herança não vire uma guerra em família

No entanto, também é verdade que a medicina evoluiu de forma significativa. Hoje contamos com exames de rastreamento altamente precisos, além de recursos que permitem identificar precocemente possíveis alterações e oferecer uma condução mais segura durante toda a gestação.

Outro ponto importante é compreender que muitas das complicações associadas à gravidez tardia podem ser minimizadas quando existe planejamento. Avaliar a saúde antes da concepção, controlar doenças como hipertensão e diabetes, manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física com orientação, suplementar ácido fólico e adotar hábitos saudáveis fazem diferença nos resultados maternos e fetais.

Também é importante desmistificar a ideia de que mulheres acima dos 40 anos necessariamente precisarão passar por uma cesariana. A idade, isoladamente, não define a via de parto. Quando mãe e bebê apresentam boas condições clínicas, o parto normal continua sendo uma opção segura e recomendada. A decisão deve sempre respeitar a evolução da gestação e a avaliação médica.

Gravidez  Reprodução/Pixabay

O principal recado que deixo é que a maternidade não deve ser encarada com medo, mas com responsabilidade. Quanto mais cedo a mulher buscar orientação, maiores são as oportunidades de identificar fatores que podem interferir na fertilidade ou na gestação e agir preventivamente.

A gravidez após os 40 anos pode, sim, acontecer de forma saudável. O segredo está na combinação entre planejamento, acompanhamento especializado e participação ativa da gestante em todas as etapas desse processo. 


Quando ciência, prevenção e cuidado caminham juntos, é possível viver a maternidade com mais segurança, tranquilidade e confiança.

Tópicos Relacionados

gravidez Saúde medicina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados