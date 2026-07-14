Gravidez após os 40 anos: informação e acompanhamento fazem toda a diferença

Nos últimos anos, tenho acompanhado um número cada vez maior de mulheres que optam por adiar a maternidade. Pela carreira, pela estabilidade financeira, por novos relacionamentos ou simplesmente por uma decisão pessoal, a gravidez após os 40 anos deixou de ser uma exceção e passou a fazer parte da realidade de muitos consultórios. Isso exige, acima de tudo, informação de qualidade e um acompanhamento médico individualizado.



Ainda existe a ideia de que toda gestação nessa faixa etária é, obrigatoriamente, de alto risco. Não é bem assim. A idade representa um fator que aumenta a probabilidade de algumas complicações, mas isso não significa que a gravidez será problemática. Na prática, significa que essa gestante merece um pré-natal mais criterioso, com avaliações frequentes para acompanhar tanto a saúde da mãe quanto o desenvolvimento do bebê.



É verdade que, com o passar dos anos, a fertilidade feminina diminui. Depois dos 40, tanto a quantidade quanto a qualidade dos óvulos sofrem uma redução importante, o que pode dificultar a gravidez e aumentar o risco de aborto espontâneo e de alterações cromossômicas.