Sustentabilidade como valor no mercado imobiliário

Durante muitos anos, sustentabilidade foi tratada como um diferencial adicional no mercado imobiliário, algo valorizado, mas ainda percebido como um atributo secundário na decisão de compra.





Hoje, esse cenário mudou. O conceito passou a ocupar posição estratégica no desenvolvimento de empreendimentos e se consolidou como um valor concreto para consumidores e investidores.





O novo comprador está mais atento ao impacto que um empreendimento gera no entorno e à forma como ele se integra à cidade. Eficiência energética, aproveitamento inteligente de recursos naturais, áreas verdes planejadas e soluções construtivas mais responsáveis deixaram de ser apenas tendências para se tornarem critérios relevantes na escolha de um imóvel.