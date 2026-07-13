AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Fabio Junger

Artigo de Opinião

É empresário e sócio-fundador da Emec Incorporações
Fabio Junger

Sustentabilidade como valor no mercado imobiliário

O conceito passou a ocupar posição estratégica no desenvolvimento de empreendimentos e se consolidou como um valor concreto para consumidores e investidores
Fabio Junger
É empresário e sócio-fundador da Emec Incorporações

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 10:00

Publicado em 

13 jul 2026 às 10:00

Durante muitos anos, sustentabilidade foi tratada como um diferencial adicional no mercado imobiliário, algo valorizado, mas ainda percebido como um atributo secundário na decisão de compra. 


Hoje, esse cenário mudou. O conceito passou a ocupar posição estratégica no desenvolvimento de empreendimentos e se consolidou como um valor concreto para consumidores e investidores.


O novo comprador está mais atento ao impacto que um empreendimento gera no entorno e à forma como ele se integra à cidade. Eficiência energética, aproveitamento inteligente de recursos naturais, áreas verdes planejadas e soluções construtivas mais responsáveis deixaram de ser apenas tendências para se tornarem critérios relevantes na escolha de um imóvel.

Veja Também 

Vila Velha

A nova maturidade do mercado imobiliário capixaba: eficiência além do canteiro de obras

Painel “Diálogos” debate efeitos da Reforma Tributária na economia capixaba

Novos portos e fábrica da GWM vão aquecer mercado imobiliário do ES

Talk Imóveis 2025

Capacitação como ferramenta de melhorias do mercado imobiliário

Essa mudança reflete uma transformação importante no comportamento de consumo. O mercado imobiliário acompanha um público que busca, cada vez mais, empreendimentos alinhados a uma visão de futuro, em que sofisticação, funcionalidade e responsabilidade ambiental caminham juntas. É mais do que de uma pauta ambiental, fala-se mais de inteligência patrimonial e visão de longo prazo.


Empreendimentos concebidos sob essa lógica apresentam potencial de valorização mais consistente e maior aderência às demandas das novas gerações, que enxergam a moradia como uma extensão de valores ligados à qualidade de vida, bem-estar e consciência urbana.


O desafio das incorporadoras hoje é desenvolver projetos capazes de transformar a relação das pessoas com a cidade. A sustentabilidade deixou de ser um discurso aspiracional. Tornou-se um compromisso importante para quem deseja entregar valor real e duradouro ao mercado.

Tópicos Relacionados

Mercado imobiliário mercado imobiliário ES Sustentabilidade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados