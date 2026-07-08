Novos portos e fábrica da GWM vão aquecer mercado imobiliário do ES

Os investimentos bilionários previstos para o Espírito Santo, como a instalação da fábrica da montadora chinesa Great Wall Motor (GWM) em Aracruz e a implantação de novos complexos portuários no Norte e no Sul do Estado, devem abrir um novo ciclo de expansão do mercado imobiliário capixaba. A avaliação foi feita nesta quarta-feira (8), durante o painel "Taxa de juros: para onde vai a economia?", evento do projeto Diálogos promovido por A Gazeta na Feira ES Construção.





Embora o debate tenha sido centrado nos impactos da taxa básica de juros, o consenso entre os participantes foi de que os grandes projetos industriais previstos para os próximos anos têm potencial para compensar parte dos efeitos negativos do crédito caro.





Para o presidente da Ademi-ES, Alexandre Schubert, Aracruz já aparece como o principal polo dessa transformação, mas o Sul do Estado deve seguir o mesmo caminho com o avanço do Porto Central.





"Aracruz deve ser a bola da vez nos próximos anos", afirmou. Segundo ele, a chegada da GWM exigirá não apenas novas moradias, mas também uma ampla estrutura de apoio para fornecedores e empresas que orbitam grandes plantas industriais.