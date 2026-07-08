AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Construção civil

Novos portos e fábrica da GWM vão aquecer mercado imobiliário do ES

Especialistas afirmam que projetos como a fábrica de veículos em Aracruz e o Porto Central, em Presidente Kennedy, devem criar novos polos de desenvolvimento e impulsionar a demanda por moradias, condomínios logísticos e empreendimentos comerciais

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 20:37

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

08 jul 2026 às 20:37
Painel “Diálogos” debate efeitos da Reforma Tributária na economia capixaba
Painel “Diálogos” debate efeitos da Reforma Tributária na economia capixaba Ricardo Medeiros

Os investimentos bilionários previstos para o Espírito Santo, como a instalação da fábrica da montadora chinesa Great Wall Motor (GWM) em Aracruz e a implantação de novos complexos portuários no Norte e no Sul do Estado, devem abrir um novo ciclo de expansão do mercado imobiliário capixaba. A avaliação foi feita nesta quarta-feira (8), durante o painel "Taxa de juros: para onde vai a economia?", evento do projeto Diálogos promovido por A Gazeta na Feira ES Construção.


Embora o debate tenha sido centrado nos impactos da taxa básica de juros, o consenso entre os participantes foi de que os grandes projetos industriais previstos para os próximos anos têm potencial para compensar parte dos efeitos negativos do crédito caro.


Para o presidente da Ademi-ES, Alexandre Schubert, Aracruz já aparece como o principal polo dessa transformação, mas o Sul do Estado deve seguir o mesmo caminho com o avanço do Porto Central.


"Aracruz deve ser a bola da vez nos próximos anos", afirmou. Segundo ele, a chegada da GWM exigirá não apenas novas moradias, mas também uma ampla estrutura de apoio para fornecedores e empresas que orbitam grandes plantas industriais.

Schubert ressaltou que experiências de outras montadoras mostram que o entorno das fábricas costuma concentrar muito mais atividade econômica do que a própria operação principal. "Esses negócios satélites normalmente significam 70% a mais de área do que a operação-mãe", explicou. 

Na avaliação dele, essa dinâmica deve impulsionar principalmente condomínios logísticos, galpões industriais e empreendimentos comerciais, além do mercado residencial.


Alexandre também alertou que os municípios precisam se preparar rapidamente para receber essa nova demanda. De acordo com ele, cidades como Aracruz e Presidente Kennedy terão de revisar planos diretores, agilizar licenciamentos e combater a especulação imobiliária para evitar que o aumento do preço dos terrenos inviabilize novos investimentos.

Portos devem atrair novas indústrias

Durante o painel, Schubert afirmou que os novos portos não devem funcionar apenas como estruturas de movimentação de cargas, mas também como polos industriais capazes de atrair fábricas e empresas fornecedoras.

Esses portos não vão ser operações só de transporte. Muito provavelmente vão significar a implantação de inúmeras unidades fabris dentro dessas áreas portuárias e no entorno

Alexandre Schubert Presidente da Ademi-ES

Na mediação do debate, o colunista de Economia e Negócios de A Gazeta, Abdo Filho, destacou que tanto o porto de Aracruz quanto o Porto Central nascerão com características voltadas para se tornarem hubs logísticos nacionais e até continentais, ampliando a capacidade de atração de empresas.

Juros altos ainda preocupam

Painel “Diálogos” debate efeitos da Reforma Tributária na economia capixaba
Alexandre Schubert durante o painel “Diálogos” debate efeitos da Reforma Tributária na economia capixaba Ricardo Medeiros

Veja Também 

Novo tarifaço dos EUA deve impactar 500 produtos exportados pelo ES

Instalação de postes com garrafa pet em bairro da Serra

30 postes de energia solar feitos com garrafa pet são instalados em bairro da Serra

Investir em imóveis nos Estados Unidos se tornou uma alternativa acessível para brasileiros que buscam diversificação patrimonial (Imagem: Tetiana Chernykova | Shutterstock)

Reforma tributária leva doações de imóveis a baterem recorde no ES

Apesar do cenário positivo para o Estado, Schubert avalia que a taxa de juros continuará sendo um dos principais desafios para o setor imobiliário. Para ele, o financiamento é "a engrenagem" do mercado e, com o custo do capital elevado, muitos projetos deixam de ser viáveis economicamente.


Para o economista Felipe Storch, o cenário macroeconômico ainda deve permanecer desafiador. Ele afirmou que o país deve continuar convivendo com crescimento econômico modesto, inflação resistente e juros elevados por mais tempo do que o mercado esperava.


Na avaliação do economista, mesmo em um cenário bastante favorável, a Selic dificilmente retornaria ao patamar de um dígito antes do fim de 2027, sendo mais provável permanecer acima desse nível. Entre os fatores que dificultam a queda dos juros estão o desequilíbrio fiscal e a piora das expectativas de inflação.

Mercado resiste graças ao emprego e ao crédito subsidiado

Mesmo com a Selic elevada, Storch explicou que o mercado imobiliário continua aquecido porque diferentes segmentos reagem de maneiras distintas ao custo do crédito.

Painel “Diálogos” debate efeitos da Reforma Tributária na economia capixaba
Felipe Storch durante o painel “Diálogos” debate efeitos da Reforma Tributária na economia capixaba Ricardo Medeiros

Segundo ele, o programa Minha Casa, Minha Vida sustenta boa parte da demanda popular por meio de financiamentos subsidiados, enquanto compradores de imóveis de alto padrão dependem menos de crédito. Já a classe média, segundo o economista, é a faixa que mais sente os efeitos dos juros elevados.

Além disso, fatores como o baixo desemprego, o aumento da renda das famílias e mudanças demográficas, como o envelhecimento da população, continuam sustentando a procura por imóveis.


Para Storch, embora o ambiente econômico siga desafiador, o Espírito Santo reúne condições para aproveitar uma nova onda de investimentos produtivos. "Olhando para a economia, a gente precisa construir cenários e se preparar para esses futuros que podem acontecer", concluiu.

Leia Mais

Porto de Vitória: em um mês, nova área de contêineres já tem boa ocupação

Carros da GWM produzidos no ES vão ser exportados para América do Sul e Europa

GWM em Aracruz: ES deixou de ser o preterido no passado para ser o preferido

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Economia ES Mercado imobiliário mercado imobiliário ES Investimento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Daniel Furlan, humorista e personagem do Falha de Cobertura
Daniel Furlan vê eliminação do Brasil na Copa como "constrangedora"
Taça da Copa do Mundo
Futebol, política e personagens improváveis: a Copa do Mundo até agora
Imagem de destaque
PL e Republicanos avançam em negociações para aliança no ES; nova reunião está marcada para sexta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados