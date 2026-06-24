Sabrina Sato: quais os cuidados e riscos da gravidez após os 40 anos?

A chamada gravidez tardia é definida, na medicina, como aquela que ocorre a partir dos 35 anos. Embora esse termo seja amplamente utilizado, especialistas destacam que cada vez mais mulheres engravidam após essa faixa etária, impulsionadas por mudanças sociais, profissionais e pessoais. Ainda assim, do ponto de vista biológico, a idade materna continua sendo um fator importante para o acompanhamento da gestação.





Segundo o ginecologista Carlos Campagnaro, a classificação de gravidez tardia não significa que a gestação será necessariamente problemática, mas indica a necessidade de uma atenção maior durante o pré-natal. “A partir dos 35 anos, observamos mudanças fisiológicas que podem aumentar alguns riscos obstétricos e fetais. Isso não quer dizer que a mulher não possa ter uma gravidez saudável, mas sim que o acompanhamento médico deve ser mais criterioso”, explica.





Aos 45 anos, a gestação é considerada de idade materna avançada porque o organismo feminino já passou por importantes transformações relacionadas ao envelhecimento reprodutivo. Nessa fase, ocorre uma redução significativa da reserva ovariana e da qualidade dos óvulos, fatores que influenciam tanto a fertilidade quanto o desenvolvimento da gravidez. “O envelhecimento dos óvulos aumenta a probabilidade de alterações cromossômicas, além de tornar a concepção naturalmente mais difícil quando comparada às mulheres mais jovens”, afirma o professor do Unesc.





Na prática, a gestação tardia apresenta algumas diferenças em relação às gestações de mulheres mais jovens. Há uma maior necessidade de monitoramento da pressão arterial, do controle glicêmico e do crescimento fetal, além de uma investigação mais detalhada de possíveis alterações genéticas. Exames específicos de rastreamento costumam fazer parte da rotina do pré-natal para oferecer maior segurança à mãe e ao bebê.





Entre os principais riscos associados à gravidez tardia estão o aumento das chances de hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, parto prematuro e necessidade de cesariana. Também há maior incidência de alterações cromossômicas fetais, como a síndrome de Down. “No entanto, os avanços da medicina materno-fetal têm permitido identificar precocemente muitas dessas condições, reduzindo significativamente suas complicações”, destaca o ginecologista.