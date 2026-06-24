Sabrina Sato: quais os cuidados e riscos da gravidez após os 40 anos?

A apresentadora Sabrina Sato, 45 anos, anunciou que está grávida do ator Nicolas Prattes, 29, em publicação nas redes sociais. Após lidar com perda gestacional em 2024, o casal celebrou a notícia com Zoe, de 5 anos, filha de Sabrina com o ator Duda Nagle.
Emocionada, a artista não escondeu a realização pessoal que está vivendo nesta nova fase amorosa. Ela surpreendeu o público ao revelar que o processo para engravidar do companheiro foi longo e exigiu muita paciência do casal.
"Eu tô passando aqui para agradecer vocês pelo carinho, pelas mensagens. Olha a carinha dessa mamãe feliz! Eu tô num momento tão plena, tão tão realizada. Eu estou há dois anos nessa luta, dois anos tentando", desabafou a apresentadora.
Sabrina vive uma gravidez considerada pela medicina como “idosa” ou “tardia” – classificação técnica utilizada para gestações a partir dos 35 anos.
Gravidez tardia
A chamada gravidez tardia é definida, na medicina, como aquela que ocorre a partir dos 35 anos. Embora esse termo seja amplamente utilizado, especialistas destacam que cada vez mais mulheres engravidam após essa faixa etária, impulsionadas por mudanças sociais, profissionais e pessoais. Ainda assim, do ponto de vista biológico, a idade materna continua sendo um fator importante para o acompanhamento da gestação.
Segundo o ginecologista Carlos Campagnaro, a classificação de gravidez tardia não significa que a gestação será necessariamente problemática, mas indica a necessidade de uma atenção maior durante o pré-natal. “A partir dos 35 anos, observamos mudanças fisiológicas que podem aumentar alguns riscos obstétricos e fetais. Isso não quer dizer que a mulher não possa ter uma gravidez saudável, mas sim que o acompanhamento médico deve ser mais criterioso”, explica.
Aos 45 anos, a gestação é considerada de idade materna avançada porque o organismo feminino já passou por importantes transformações relacionadas ao envelhecimento reprodutivo. Nessa fase, ocorre uma redução significativa da reserva ovariana e da qualidade dos óvulos, fatores que influenciam tanto a fertilidade quanto o desenvolvimento da gravidez. “O envelhecimento dos óvulos aumenta a probabilidade de alterações cromossômicas, além de tornar a concepção naturalmente mais difícil quando comparada às mulheres mais jovens”, afirma o professor do Unesc.
Na prática, a gestação tardia apresenta algumas diferenças em relação às gestações de mulheres mais jovens. Há uma maior necessidade de monitoramento da pressão arterial, do controle glicêmico e do crescimento fetal, além de uma investigação mais detalhada de possíveis alterações genéticas. Exames específicos de rastreamento costumam fazer parte da rotina do pré-natal para oferecer maior segurança à mãe e ao bebê.
Entre os principais riscos associados à gravidez tardia estão o aumento das chances de hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, parto prematuro e necessidade de cesariana. Também há maior incidência de alterações cromossômicas fetais, como a síndrome de Down. “No entanto, os avanços da medicina materno-fetal têm permitido identificar precocemente muitas dessas condições, reduzindo significativamente suas complicações”, destaca o ginecologista.
Hoje dispomos de recursos diagnósticos e de acompanhamento que possibilitam excelentes resultados mesmo em gestações consideradas de maior risco
Carlos Campagnaro Ginecologista
Os cuidados extras
Os cuidados extras realmente necessários envolvem um pré-natal iniciado precocemente e realizado de forma regular. “A adoção de hábitos saudáveis, incluindo alimentação equilibrada, prática de atividade física orientada, controle do peso corporal e acompanhamento de doenças pré-existentes, também é fundamental. Em alguns casos, o médico poderá solicitar exames complementares ou consultas com especialistas para um monitoramento mais detalhado”.
A menor frequência de gestações após os 40 anos está diretamente relacionada à queda natural da fertilidade feminina. As mulheres nascem com uma quantidade limitada de óvulos e, ao longo da vida, tanto o número quanto a qualidade dessas células diminuem progressivamente. Esse processo se acelera especialmente após os 35 anos e se torna mais evidente depois dos 40 anos.
Apesar dos desafios biológicos, engravidar após os 40 anos não deve ser encarado como motivo de preocupação excessiva. “O mais importante é que a gestação seja planejada e acompanhada adequadamente. A idade, por si só, não determina o sucesso ou o fracasso de uma gravidez. O que faz a diferença é a avaliação individualizada da saúde da mulher e a realização de um pré-natal bem conduzido”, ressalta Carlos Campagnaro.
Nesse contexto, o pré-natal tem papel central para garantir a saúde materna e fetal. É durante esse acompanhamento que são identificados precocemente fatores de risco, monitorado o desenvolvimento do bebê e orientadas medidas preventivas para reduzir complicações. Além disso, o pré-natal oferece suporte à gestante em todas as fases da gravidez, contribuindo para uma experiência mais segura e tranquila. “O pré-natal é a principal ferramenta para promover uma gestação saudável, especialmente quando falamos de gravidez após os 35 ou 40 anos”, conclui o médcio.