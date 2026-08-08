Lula declara ao TSE que patrimônio caiu R$ 2,6 milhões em relação a 2022

O número de veículos também diminuiu: de dois, no valor de R$ 48 mil e de R$ 85 mil, para um só Chevrolet 2010/2011, no valor de R$ 50 mil.





A declaração de bens do presidente também incluiu em 2026 aplicações financeiras novas, em um fundo imobiliário e em um "fundo de curto prazo".





Outros bens permaneceram inalterados. Ele declarou três terrenos e uma casa em construção em São Bernardo do Campo, além de um crédito ligado à Bancoop (Cooperativa Habitacional dos Bancários).





Esse crédito se refere à compra de um apartamento em Guarujá (SP), no prédio onde fica o tríplex que foi alvo de ação penal na Operação Lava Jato.





Nos anos 2000, Lula pagou cotas para um imóvel no edifício, que posteriormente foi assumido pela empreiteira OAS. À época, a equipe da Lava Jato dizia que a construtora favoreceu o hoje presidente ao reservar uma unidade de valor muito superior no prédio. A defesa de Lula sempre negou essa versão e afirmava que pediu a devolução das cotas pagas anos antes.





Também há, na declaração ao TSE, cotas na empresa de palestras e eventos L.I.L.S., batizada com as iniciais do nome completo de Lula.





Na eleição de 2018, Lula declarou patrimônio de R$ 8 milhões, em valores da época. Naquele ano, em que estava preso, ele teve a candidatura barrada pela Lei da Ficha Limpa e foi substituído por Fernando Haddad (PT).