Vereador do ES que trocou de partido não vai perder o mandato, decide TRE

O vereador de Vila Velha Anadelso Pereira não vai perder o mandato por ter trocado de partido. Essa, ao menos, é a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).
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Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 11:55
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O vereador de Vila Velha Anadelso Pereira não vai perder o mandato por ter trocado de partido. Essa, ao menos, é a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).
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