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Letícia Gonçalves

Vereador do ES que trocou de partido não vai perder o mandato, decide TRE

Anadelso Pereira trocou o Podemos pelo PSDB; parlamentar disputará vaga de deputado

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 11:55

Públicado em 

07 ago 2026 às 11:55
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Vereador Anadelso Pereira
O vereador de Vila Velha Anadelso Pereira Divulcação/CMVV

O vereador de Vila Velha Anadelso Pereira não vai perder o mandato por ter trocado de partido. Essa, ao menos, é a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).


Em abril, Anadelso saiu do Podemos e foi para o PSDB, sigla presidida no Espírito Santo pelo prefeito canela-verde Arnaldinho Borgo.

O parlamentar é candidato a deputado estadual. 

Só que em 2026 não houve janela para troca partidária de vereadores. A possibilidade foi aberta apenas para deputados estaduais e federais.

Assim, o Podemos acionou a Justiça Eleitoral contra Anadelso para que ele perdesse o mandato por infidelidade.

Na quinta-feira (6), porém, o TRE decidiu por unanimidade que o Podemos não tem razão e o vereador não deve perder a cadeira na Câmara de Vila Velha.

"Ele tinha carta de anuência do diretório municipal (para sair do partido) e sofreu grave discriminação pessoal. Após a desfiliação do Arnaldinho do Podemos ele sofreu grande isolamento no partido, pois era secretário municipal, uma pessoa de confiança do prefeito", afirmou o advogado do parlamentar, Marcelo Nunes.

O Podemos pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral contra a decisão do TRE.

Anadelso segue no exercício do mandato e não há nenhum óbice legal à candidatura dele a deputado estadual pelo PSDB.

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Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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