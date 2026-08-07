Vereador do ES que trocou de partido não vai perder o mandato, decide TRE

O vereador de Vila Velha Anadelso Pereira não vai perder o mandato por ter trocado de partido. Essa, ao menos, é a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).





Em abril, Anadelso saiu do Podemos e foi para o PSDB, sigla presidida no Espírito Santo pelo prefeito canela-verde Arnaldinho Borgo.





O parlamentar é candidato a deputado estadual.





Só que em 2026 não houve janela para troca partidária de vereadores. A possibilidade foi aberta apenas para deputados estaduais e federais.





Assim, o Podemos acionou a Justiça Eleitoral contra Anadelso para que ele perdesse o mandato por infidelidade.





Na quinta-feira (6), porém, o TRE decidiu por unanimidade que o Podemos não tem razão e o vereador não deve perder a cadeira na Câmara de Vila Velha.





"Ele tinha carta de anuência do diretório municipal (para sair do partido) e sofreu grave discriminação pessoal. Após a desfiliação do Arnaldinho do Podemos ele sofreu grande isolamento no partido, pois era secretário municipal, uma pessoa de confiança do prefeito", afirmou o advogado do parlamentar, Marcelo Nunes.





O Podemos pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral contra a decisão do TRE.





Anadelso segue no exercício do mandato e não há nenhum óbice legal à candidatura dele a deputado estadual pelo PSDB.