Vítima de violência doméstica consegue reverter demissão por justa causa no ES

Em sua decisão, o juiz considerou que a trabalhadora se afastou para preservar a própria integridade física e a dos filhos diante das ameaças sofridas. O desembargador Valério Soares Heringer, relator do processo, analisou o recurso da empresa e destacou que a configuração do abandono de emprego exige, além da ausência prolongada, a intenção deliberada do empregado de não retornar ao trabalho.





A trabalhadora relatou à Justica que era vítima de violência doméstica e participava de um programa de proteção a mulheres nessa situação. Ela informou também que o ex-companheiro descobriu seu local de trabalho e passou a persegui-la e ameaçá-la constantemente.





Por conta do risco que corria, a funcionária deixou de comparecer ao trabalho para preservar a sua segurança e a dos filhos. Entretanto, ela foi dispensada por justa causa, sob a alegação de faltas injustificadas.





Durante o processo, a empresa informou que a justa causa foi aplicada em razão do abandono de emprego, alegando ainda que a trabalhadora permaneceu ausente por período prolongado sem justificar formalmente as faltas.