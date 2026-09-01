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Acabou o amor

Pedro Scooby e Cintia Dicker confirmam separação após seis anos de casamento

Surfista diz que os dois estão separados há dois meses e já não dividem a mesma casa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 09:53

Pedro Scooby e Cintia Dicker confirmam separação após seis anos de casamento
Pedro Scooby e Cintia Dicker confirmam separação após seis anos de casamento Reprodução Instagram @pedroscooby

Pedro Scooby, 38, e Cintia Dicker, 39, confirmaram o fim do casamento nesta segunda-feira (31). Segundo o surfista, a separação ocorreu há dois meses. Desde então, os dois deixaram de morar juntos, mas continuam mantendo uma relação próxima.


"Sim, estamos separados há dois meses! Viajamos juntos em família nesse tempo e vamos seguir juntos, como bons amigos que somos e pais da Aurora", disse Scooby à coluna de Lucas Pasin, do Metrópoles.Já Cintia confirmou à revista Quem.


O surfista afirmou que pretende preservar a convivência com a ex-mulher. Para ele, a relação continuará baseada em parceria. "Nunca imaginei que pudesse ter uma relação assim após o casamento, e acredito que isso seja o verdadeiro amor! Ela vai poder contar sempre comigo e eu sempre com ela", declarou.


Scooby também antecipou-se às especulações sobre o motivo da separação e negou que tenha havido traição. "Não houve traição, nem desrespeito! Muito pelo contrário! Espero que todos respeitem esse momento", afirmou.


Os dois começaram a se relacionar no fim de 2019 e se casaram em 2020 e são pais de Aurora, 3. Scooby tem três filhos de seu relacionamento com a atriz Luana Piovani: Dom, 14, e os gêmeos Liz e Bem, 10.

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