Pedro Scooby e Cintia Dicker confirmam separação após seis anos de casamento

Pedro Scooby, 38, e Cintia Dicker, 39, confirmaram o fim do casamento nesta segunda-feira (31). Segundo o surfista, a separação ocorreu há dois meses. Desde então, os dois deixaram de morar juntos, mas continuam mantendo uma relação próxima.
Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 09:53
Pedro Scooby, 38, e Cintia Dicker, 39, confirmaram o fim do casamento nesta segunda-feira (31). Segundo o surfista, a separação ocorreu há dois meses. Desde então, os dois deixaram de morar juntos, mas continuam mantendo uma relação próxima.
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