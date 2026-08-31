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Casamento

Zeca Veloso, filho de Caetano e Paula Lavigne, se casa no Rio de Janeiro; veja fotos

Filho do meio do cantor oficializou a união com Mariana Fernandes em cerimônia íntima, conduzida por um pastor e marcada por “risos e lágrimas”
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 16:02

Zeca Veloso, filho de Caetano e Paula Lavigne, se casa no Rio
Zeca Veloso, filho de Caetano e Paula Lavigne, se casa no Rio Reprodução Instagram @caetanovelosos

Zeca Veloso, filho de Caetano Veloso e Paula Lavigne, se casou com Mariana Fernandes neste fim de semana, no Rio de Janeiro. A notícia foi compartilhada nas redes sociais por Caetano e Paula, que publicaram registros da cerimônia e celebraram a união do casal.


A celebração foi restrita a familiares e conduzida por um pastor, respeitando a fé evangélica de Zeca. A trilha sonora ficou por conta de um quarteto de cordas. Na publicação, Caetano e Paula descreveram a emoção de acompanhar o casamento do filho.


“Emoções profundas. O casamento de Mariana e Zeca se deu com muita beleza. A presença das famílias confirmava a firmeza da decisão dos dois jovens. As palavras de fé cristã do pastor foram acolhidas pelos adultos e pelas crianças. Houve risos e lágrimas”, escreveram.


O casal ainda destacou a música da cerimônia e deixou uma mensagem aos recém-casados: “Um dia de grande importância em nossas vidas. Que o casal seja muito intensamente feliz”.


Zeca é o segundo dos três filhos de Caetano Veloso e o primeiro da união do cantor com Paula Lavigne. Ele é irmão de Moreno Veloso, filho de Caetano com Dedé Gadelha, e de Tom Veloso, caçula de Caetano e Paula.


Carreira na música

Assim como o pai e os irmãos, Zeca também construiu seu caminho na música. Em 2025, lançou o primeiro álbum da carreira, “Boas Novas”, formado por repertório autoral.


O disco reúne faixas como “Salvador”, “Máquina do Rio” e “O Sal Desse Chão”, parceria com Xande de Pilares, além de contar com participações de artistas como Dora Morelenbaum.


Antes do trabalho solo, Zeca ganhou maior projeção ao lado da família. Em 2017, dividiu o palco com Caetano e os irmãos Moreno e Tom no espetáculo “Ofertório”, projeto que posteriormente também deu origem a um álbum ao vivo.

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