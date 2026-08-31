Cena de Pedro Scooby na “Dança dos Famosos” faz público lembrar momentos do BBB

Pedro Scooby voltou a virar assunto nas redes sociais neste domingo (30), depois de protagonizar uma cena inusitada na “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”. Enquanto os demais participantes se preparavam para começar a coreografia, o surfista pareceu não perceber a movimentação e ficou fora da formação por alguns instantes. Quando se deu conta de que todos já estavam posicionados, correu para ocupar seu lugar antes do início da apresentação.





A situação arrancou risadas no palco e, rapidamente, também ganhou espaço nas redes sociais. A cena fez internautas resgatarem momentos da participação de Scooby no “Big Brother Brasil 22”, quando episódios de distração do surfista frequentemente rendiam comentários e memes.





A associação ganhou ainda mais força porque o próprio Scooby já falou publicamente sobre ter Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Depois de deixar o reality, ele revelou o diagnóstico e contou, na época, que não fazia uso de medicação. As informações foram destacadas pelo portal O Globo ao relembrar a repercussão do comportamento do surfista no programa.





Mas uma distração no palco — por mais divertida que seja — não é suficiente para explicar ou confirmar qualquer relação com o transtorno. Segundo a psiquiatra Jéssica Martani, momentos de desatenção fazem parte do cotidiano de qualquer pessoa e, sozinhos, não caracterizam TDAH.





O diagnóstico é feito clinicamente e considera um conjunto de características, como dificuldades relacionadas à atenção, impulsividade, organização e funções executivas. Também é necessário avaliar a frequência dos sintomas, sua presença em diferentes situações e os impactos que eles provocam na vida da pessoa.





“Ter momentos de distração não significa necessariamente ter TDAH. O diagnóstico é clínico e leva em consideração a presença dos sintomas ao longo da vida, em diferentes contextos, além dos prejuízos que eles provocam no funcionamento da pessoa”, explica a especialista ao O Globo.





Outro ponto importante é que o TDAH não pode ser resumido à imagem de alguém que vive “no mundo da lua”. O transtorno pode se manifestar de diferentes maneiras e envolver aspectos que vão além da atenção. Dificuldades de concentração, por exemplo, podem aparecer em determinados contextos, enquanto em outros a pessoa pode conseguir manter o foco por períodos prolongados.





Por isso, no caso de Scooby, não é possível afirmar que a distração durante a “Dança dos Famosos” tenha ocorrido por causa do TDAH. O que chamou a atenção do público foi justamente a combinação entre uma cena curiosa exibida na televisão e uma característica que o surfista já tornou pública em outros momentos de sua carreira.