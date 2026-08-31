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Distração

Cena de Pedro Scooby na “Dança dos Famosos” faz público lembrar momentos do BBB

Surfista, que já revelou ter TDAH, se distraiu antes de uma coreografia no “Domingão com Huck”; especialista explica por que um episódio isolado não permite relacionar comportamento ao transtorno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 14:35

Pedro Scooby voltou a virar assunto nas redes sociais neste domingo (30)
Pedro Scooby voltou a virar assunto nas redes sociais neste domingo (30) Reprodução/TV Globo

Pedro Scooby voltou a virar assunto nas redes sociais neste domingo (30), depois de protagonizar uma cena inusitada na “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”. Enquanto os demais participantes se preparavam para começar a coreografia, o surfista pareceu não perceber a movimentação e ficou fora da formação por alguns instantes. Quando se deu conta de que todos já estavam posicionados, correu para ocupar seu lugar antes do início da apresentação.


A situação arrancou risadas no palco e, rapidamente, também ganhou espaço nas redes sociais. A cena fez internautas resgatarem momentos da participação de Scooby no “Big Brother Brasil 22”, quando episódios de distração do surfista frequentemente rendiam comentários e memes.


A associação ganhou ainda mais força porque o próprio Scooby já falou publicamente sobre ter Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Depois de deixar o reality, ele revelou o diagnóstico e contou, na época, que não fazia uso de medicação. As informações foram destacadas pelo portal O Globo ao relembrar a repercussão do comportamento do surfista no programa.


Mas uma distração no palco — por mais divertida que seja — não é suficiente para explicar ou confirmar qualquer relação com o transtorno. Segundo a psiquiatra Jéssica Martani, momentos de desatenção fazem parte do cotidiano de qualquer pessoa e, sozinhos, não caracterizam TDAH.


O diagnóstico é feito clinicamente e considera um conjunto de características, como dificuldades relacionadas à atenção, impulsividade, organização e funções executivas. Também é necessário avaliar a frequência dos sintomas, sua presença em diferentes situações e os impactos que eles provocam na vida da pessoa.


“Ter momentos de distração não significa necessariamente ter TDAH. O diagnóstico é clínico e leva em consideração a presença dos sintomas ao longo da vida, em diferentes contextos, além dos prejuízos que eles provocam no funcionamento da pessoa”, explica a especialista ao O Globo.


Outro ponto importante é que o TDAH não pode ser resumido à imagem de alguém que vive “no mundo da lua”. O transtorno pode se manifestar de diferentes maneiras e envolver aspectos que vão além da atenção. Dificuldades de concentração, por exemplo, podem aparecer em determinados contextos, enquanto em outros a pessoa pode conseguir manter o foco por períodos prolongados.


Por isso, no caso de Scooby, não é possível afirmar que a distração durante a “Dança dos Famosos” tenha ocorrido por causa do TDAH. O que chamou a atenção do público foi justamente a combinação entre uma cena curiosa exibida na televisão e uma característica que o surfista já tornou pública em outros momentos de sua carreira.

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