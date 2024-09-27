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Surfe

Em Vila Velha, Pedro Scooby rasga elogios ao ES: “Melhores ondas do Brasil"

O surfista, ex-BBB e apresentador disse que já surfou em Regência e tem vontade de conhecer vários picos no Espírito Santo
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

27 set 2024 às 10:49

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 10:49

Pedro Scooby marca presença em universidade de Vila Velha
Pedro Scooby marca presença em universidade de Vila Velha Crédito: A Gazeta Esportes
Pedro Scooby, ex-BBB e um dos maiores surfistas de ondas gigantes do planeta, marcou presença em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (26), para apresentar um show de talentos em uma universidade particular do município, e atendeu os fãs com uma longa sessão de fotos.
A equipe de A Gazeta conversou com o surfista, que falou sobre o mar capixaba e o fenômeno das ondas no estado. “Não conheço todas as ondas daqui, mas, a meu ver, de tudo o que eu tenho visto, o Espírito Santo tem as melhores ondas do Brasil”.
Especialista em surfar ondas grandes, Scooby também falou sobre sua experiência nos mares do ES. “Já surfei em Regência. Nunca surfei nos slabs (ondas que quebram em bancadas rasas) daqui, tenho muita vontade de vir. Onda de Avalanche eu tenho vontade, o D2, Bin Laden… Aqui é um lugar muito especial para o surfe mesmo”, concluiu o atleta.

Brazilian Storm e o surfe brasileiro

Nas últimas 10 edições da WSL, o Campeonato Mundial de Surfe, sete títulos foram para brasileiros. Gabriel Medina faturou três taças, Felipe Toledo duas, e Italo Ferreira e Adriano Souza com um troféu cada. Além disso, foram três pódios olímpicos para o Brasil, com o Ouro em Tóquio para Italo Ferreira, e o bronze para Medina e prata para a Tati Weston-Webb em Paris 2024.
A chamada Brazilian Storm tem popularizado ainda mais modalidade no país, e Pedro falou sobre o surfe brasileiro atualmente. “O Brasil tá vivendo a melhor fase, desde que o Medina foi campeão mundial pela primeira vez”.
Scooby foi campeão juntamente com João ‘Chumbo’ do campeonato de ondas gigantes de Nazaré, em Portugal, este ano, e garante que continuará focado. “Teve um momento ali quando eu tinha 20 e poucos anos que Gabriel (Medina) chegou para botar uma pilha (para competir), mas meu foco são as ondas gigantes mesmo”, assumiu o atleta.

Surfe nas Olimpíadas

Scooby, que esteve na cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, assistiu de perto as conquistas de Gabriel e Tatiana nas águas de Teahupo’o. “Foi incrível, né? Aquele bronze com gostinho de ouro. Sou muito amigo do Gabriel, então vivenciar esse momento de perto foi muito especial”, desabafa sobre o pódio do Medina. “E a Tati, que é um fenômeno. Ela optou por vontade própria representar o Brasil, e é um amor de pessoa, uma mulher incrível”, completou.
Perguntado sobre as polêmicas envolvendo a arbitragem nos Jogos e o 9.90 que Gabriel Medina recebeu nas quartas de final, Scooby respondeu; “Cara, eu vou continuar achando que foi 10. Pra mim foi 10 aquilo ali, ele fez o máximo que poderia fazer naquela onda”, assumiu.
Pedro denunciou um juiz dos Jogos que tirou uma foto com um atleta conterrâneo durante a competição e, após a repercussão do caso, a Associação Internacional do Surfe decidiu remover o juiz do quadro de arbitragem das Olimpíadas, com a explicação de proteger a integridade e a justiça na competição.

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