Esquiva Falcão lutará única luta profissional do Fight Music Show

Anúncio de Esquiva Falcão no Fight Music Show 5 Crédito: Fabriciomidias/Divulgação

Esquiva Falcão, primeiro pugilista brasileiro a disputar uma final olímpica da história, marcará presença no próximo Fight Musical Show. O evento, que é conhecido como o maior de luta e entretenimento da América Latina, vai acontecer no dia 12 de outubro, em São Paulo, e contará com outras celebridades, como o veterano Acelino Popó Freitas, MC Livinho e Nego do Borel. O medalhista de prata em Londres 2012 irá enfrentar Morramad Araújo, na única luta profissional do card.

Esta será a segunda vez que Esquiva participa do FMS. Na sua primeira edição, em janeiro de 2022, o atleta lutou contra o ex-BBB Yuri Fernandes, e venceu por nocaute no quinto assalto. "Era o início de uma nova era, quando tudo começou. O Brasil recebeu de um jeito negativo, que era ruim pro boxe. Mas não é um evento que ajuda o boxeador profissional, e sim a ajuda o boxe, a modalidade em geral", explicou Falcão sobre as narrativas contra este tipo de evento que surgiram na época. "Academias que davam 10 pessoas, hoje dão 50, 100 alunos. O Fight Music Show veio para levantar o boxe no Brasil, tá fazendo mais pessoas a praticarem o esporte", concluiu.

Expectativas para a luta

O medalhista vai fazer a única luta de boxe profissional da noite, enfrentando o Morramad Araújo, bicampeão brasileiro de pugilismo. Esquiva conta que, quando recebeu o convite para participar do evento, apenas aceitou sob a condição de lutar contra outro boxeador profissional, e não contra apenas um influencer. "Eu falei: 'quer me colocar pra lutar? Então coloca profissionalmente, porque eu não quero lutar contra influenciadores. Assim eu também consigo ver meu rendimento em cima do ringue", explicou o atleta.

"Não estou indo para fazer showzinho, dançar ou fazer brincadeira. Não. Eu estou indo para poder vencer, e ganhar por nocaute.", afirma o lutador. "Eu quero mostrar que eu ainda tenho capacidade de ser campeão do mundo. Eu quero levar o bolo e comer a cereja", completou.

Esquiva tem 32 lutas em seu cartel, com 30 vitórias, sendo 21 por nocaute, e enxerga o Fight Music Show como a sua volta oficial à modalidade profissional. As duas derrotas vieram nas duas últimas lutas - uma para o alemão Vincenzo Gualtieri em 2023, e outra para o brasileiro Hebert Conceição em junho deste ano.

Situação do boxe no Brasil

Esquiva Falcão, que migrou do boxe olímpico para o profissional depois dos Jogos de Londres, também contou à equipe de A Gazeta sobre a atual situação dos lutadores brasileiros, e como o pugilismo é tratado no país. "No Brasil, o boxe profissional é bem difícil. Fui numa luta agora de um amigo meu, ele foi bicampeão brasileiro e a bolsa dele de luta é mil reais. É muito desvalorizado", desabafou o atleta. "Só dão valor ao boxeador brasileiro quando é campeão mundial, e às vezes nem assim. Então eu acho que a internet chega para ajudar, acho que o atleta precisa aproveitar essa onda de redes sociais e influenciadores para poder crescer junto, senão acaba ficando para trás", completou ele.

O medalhista, que têm feito preparação para a luta com o humorista Whindersson Nunes, explicou que a popularização do esporte e o investimento do atleta na própria imagem para os meios digitais é uma nova forma dos pugilistas se tornarem bem-sucedidos no esporte. "Se o Esquiva Falcão não está lutando em um evento de influenciadores no Brasil, se não está treinando com o Whindersson Nunes, ele acaba sendo esquecido", afirmou Esquiva. Ele ainda completa dizendo que o que falta no país são os boxeadores profissionais falarem mais e utilizarem mais a internet para se comunicarem com os fãs e patrocinadores.

Trajetória no esporte

Esquiva Falcão iniciou sua trajetória no boxe por influência de seu pai, o famoso lutador de vale-tudo Touro Moreno. Ele foi o responsável por treinar Esquiva e seu irmão mais velho Yamaguchi Falcão, que conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres 2012.