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No Rio de Janeiro

Equipes capixabas disputam final de Campeonato Brasileiro de Basquete

Saldanha e Cetaf são os representantes capixabas na etapa final do Brasileiro Sub-19, que começa nesta terça-feira (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2024 às 14:13

Publicado em 23 de Setembro de 2024 às 14:13

Equipes capixabas disputam final de Campeonato Brasileiro de Basquete, no Rio de Janeiro
Equipes capixabas disputam final de Campeonato Brasileiro de Basquete, no Rio de Janeiro Crédito: crédito: divulgação
As equipes do Saldanha da Gama e do Instituto Viva Vida (IVV/Cetaf) disputam, a partir desta terça-feira (24), a etapa final do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-19, a principal competição de base do País. Os jogos acontecem no ginásio do Tijuca (RJ), com a final programada para domingo (29).
A competição contará com 16 equipes, divididas em quatro grupos. O Saldanha está no Grupo A, com Paulistano (SP), Tijuca (RJ) e Mogi (SP). Já o Cetaf está no Grupo D, que conta também com as equipes do Minas (MG), Corinthians (SP) e Ponta Grossa (PR).
Coordenador de basquete do Saldanha, Carlos Roberto Gobbi Neto garante que a equipe capixaba está pronta para o desafio e quer fazer bonito nessa fase final do torneio. “A expectativa para esta etapa final é a melhor possível. Além de ter reforçado o nosso elenco, os meninos vem se preparando para essa competição desde o fim de julho, quando conquistamos o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, que jogamos em Santa Rita do Sapucaí. Nosso objetivo é conseguir, no mínimo, uma vaga para os playoffs”, disse.

Campeonato

Pelo formato de disputa, as duas melhores equipes de cada grupo avançam às quartas de final, quando serão ranqueadas de 1º a 8º, de acordo com as campanhas, para definir o chaveamento e duelos.
A fase de classificação e quartas de final terão transmissão ao vivo no Canal Jean Thomps. Já as semifinais e a decisão serão transmitidas ao vivo no Canal Olímpico do Time Brasil, numa parceria da CBB com o Comitê Olímpico do Brasil.

Confira os jogos dos capixabas no Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-19

  • Terça, dia 24

  • Cetaf x Minas – 9 horas
  • Saldanha x Paulistano – 19h30

  • Quarta, dia 25

  • Cetaf x Corinthians – 11 horas
  • Saldanha x Mogi – 19 horas


  • Quinta, dia 26

  • Cetaf x Ponta Grossa – 9 horas
  • Saldanha x Tijuca – 17 horas

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