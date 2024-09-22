Ronaldinho fez a festa do público capixaba neste domingo em Cariacica Crédito: Vitor Jubini A Gazeta

Em um domingo de sol forte, o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, foi palco de uma grande celebração esportiva. Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores ídolos do futebol mundial, marcou sua primeira visita ao Espírito Santo com uma partida festiva, o Jogo das Estrelas. A presença do craque levou milhares de capixabas ao estádio, lotando as arquibancadas para prestigiar o espetáculo.

Antes do jogo, Ronaldinho concedeu uma entrevista, agradecendo o carinho dos torcedores capixabas. "É uma honra estar aqui no Espírito Santo pela primeira vez. A energia dessa galera é contagiante, estou muito feliz em poder participar desse evento", declarou o ex-jogador. O clima festivo contagiou o público desde o início, que aguardava ansiosamente para ver o ídolo em campo.

O confronto colocou os amigos de Ronaldinho Gaúcho contra os amigos do Porto Vitória, time que celebrou seu aniversário de 10 anos de fundação. A equipe capixaba, que recentemente sagrou-se campeã da Copa Espírito Santo, teve a oportunidade de brilhar ao lado de grandes nomes do futebol, em um momento especial para o clube e seus torcedores.

Dentro de campo, o espetáculo não decepcionou. O jogo terminou com vitória por 8 a 6 para o time dos amigos de Ronaldinho, em uma partida cheia de gols e lances de habilidade, típicos de um evento festivo. Ronaldinho, como esperado, brilhou ao lado de outras estrelas, como por exemplo o ex jogador André Santos e o atleta capixaba que disputou as Olimpíadas de Paris, Paulo André Camilo, o jogo também coo ídolo do Flamengo, Léo Moura e garantiu um show para o público.

Ronaldinho faz a festa dos capixabas em sua primeira vez no ES

O evento foi muito mais do que apenas um jogo. Para os capixabas, foi uma oportunidade única de ver de perto um dos maiores jogadores de todos os tempos. A interação de Ronaldinho com os torcedores, autógrafos e fotos, marcaram o dia como inesquecível para muitos fãs que lotaram o Kleber Andrade.