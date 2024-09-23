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Rolê aleatório: Ronaldinho Gaúcho curte boate sertaneja em Vitória; veja vídeo

Parece que noite em terras capixabas rendeu após o Jogo das Estrelas, em Cariacica. O bruxo aproveitou a vinda do ES para curtir e soltar a voz em uma balada
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 23 de Setembro de 2024 às 09:52

Ronaldinho Gaúcho compareceu em uma boate sertaneja de Vitória
Ronaldinho Gaúcho compareceu em uma boate sertaneja de Vitória Crédito: Reprodução/Instagram/@pp_show/@wantedvix
Fazendo jus à fama, Ronaldinho Gaúcho deu um rolê aleatório no Espírito Santo. Mas calma, o ex-jogador não estava aqui por acaso. O atleta promoveu neste domingo (22), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, o Jogo das Estrelas. Só que após o evento, o ‘after’ rendeu em terras capixabas.
Em um vídeo nas redes sociais, o bruxo - como é carinhosamente chamado pelos fãs - aparece em uma boate sertaneja na Praia do Canto, em Vitória. O registro ainda mostra R10 dando uma ‘palinha’, cantando a música “Solteiro de Novo”, faixa em parceria com Wesley Safadão. Até o humorista Toninho Tornado, criador do bordão "calma, calabreso", estava presente.
Cabe ressaltar que essa não foi a única festa depois do Jogo das Estrelas. Antes do sertanejo, aconteceu um evento particular em um quiosque na Praia de Camburi. O clima de celebração também estava na partida festiva, que contou com grandes nomes, como o ex-jogador André Santos, o atleta capixaba Paulo André Camilo e o ídolo do Flamengo, Léo Moura.

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