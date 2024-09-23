Rolê aleatório: Ronaldinho Gaúcho curte boate sertaneja em Vitória; veja vídeo

Em um vídeo nas redes sociais, o bruxo - como é carinhosamente chamado pelos fãs - aparece em uma boate sertaneja na Praia do Canto, em Vitória. O registro ainda mostra R10 dando uma ‘palinha’, cantando a música “Solteiro de Novo”, faixa em parceria com Wesley Safadão. Até o humorista Toninho Tornado, criador do bordão "calma, calabreso", estava presente.

Cabe ressaltar que essa não foi a única festa depois do Jogo das Estrelas. Antes do sertanejo, aconteceu um evento particular em um quiosque na Praia de Camburi. O clima de celebração também estava na partida festiva, que contou com grandes nomes, como o ex-jogador André Santos, o atleta capixaba Paulo André Camilo e o ídolo do Flamengo, Léo Moura.