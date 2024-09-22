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Comédia

Hélio De La Peña chega ao ES com o stand up comedy "Preto De Neve”

Comediante se apresenta na casa Joker Comedy Bar, em Vila Velha. O espetáculo traz um pouco das diversas facetas do humorista
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 22 de Setembro de 2024 às 13:00

Helio de La Peña em foto de divulgação do show
Helio de La Peña em "Preto de Neve" Crédito: Divulgação
Com seu show solo de stand-up comedy "Preto De Neve”, Hélio De La Peña chega ao Espírito Santo no dia 12 de outubro para animar os capixabas. O comediante se apresenta na casa Joker Comedy Bar, em Vila Velha, a partir das 21h. 
No espetáculo ele traz um pouco das diversas facetas do humorista. Nascido no subúrbio carioca da Vila da Penha, Hélio fala das adversidades que teve que enfrentar ao navegar nos ambientes elitizados, sendo frequentemente o único negro do salão. Daí se auto intitula uma espécie de “Mogli, o Menino Preto”.
Hélio De La Peña
Hélio De La Peña Crédito: Globo/Victor Pollak
Hélio também tira onda por ser o único proprietário negro de um condomínio exclusivo no bairro nobre do Leblon, assim como brinca com o fato de ser raro o caso de um comediante preto ator e autor de um programa de sucesso por 18 anos na principal emissora do Brasil, o Casseta & Planeta.
O fim do programa também é assunto para suas tiradas no palco. Assim como as viagens a trabalho pelo mundo e suas férias com a família no exterior. Da sua desastrosa experiência numa estação de esqui, ele guardou lembranças hilárias que deram origem ao set que dá nome ao seu solo. E garante: preto e neve não combinam, tanto que não existe esquimó africano.
Hélio De La Peña chega ao ES com o stand up comedy
Hélio De La Peña chega ao ES com o stand up comedy "Preto De Neve” Crédito: Ana Quintella
Além do programa humorístico da Rede Globo, que ficou no ar de 1992 a 2010, Hélio ainda fez parte do Coisa de Preto, coletivo de comediantes negros, se apresentando em diversas cidades do país. Em 2019, se juntou ao Comédia em Pé, grupo pioneiro de stand up no Brasil. Em 2022, o comediante começou a testar com mais frequência seu material nos comedy clubs e agora dá forma a seu show solo.
De La Peña realça sua negritude com observações ácidas, trata da política nacional com ironia, aborda temas da atualidade e também fala de sua paixão pelo esporte – é um humorista de águas abertas, já que é praticante assíduo da natação no mar. E não deixa de lembrar que é, acima de tudo, um botafoguense doente. Não esconde a idade, pelo contrário, se orgulha dos seus 64 anos, apesar dos perrengues que passa na tal da melhor idade, melhor sabe-se lá pra quem.
Hélio De La Peña fez muito sucesso com o Casseta & Planeta, na Rede Globo
Hélio De La Peña fez muito sucesso com o Casseta & Planeta, na Rede Globo Crédito: Ana Quintella

SERVIÇO

  • Hélio De La Peña em "Preto De Neve”
  • Quando: 12 de outubro (sábado)
  • Abertura da Casa: 19h30 / Início do Show: 21h
  • Onde: Joker Comedy Bar: Rua Cabo Aylson Simões, 584, Centro, Vila Velha
  • Ingressos: R$ 50, disponíveis no site Sympla

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