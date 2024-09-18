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Música

Cantor Fabriccio lança álbum com participações de Elisa Lucinda e André Prando

Capixaba explora suas raízes e influências musicais no álbum "Vitória", que será disponibilizado nas plataformas de streaming ainda este mês
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 12:20

O cantor capixaba Fabriccio lançará no dia 27 de setembro seu segundo álbum, intitulado
O cantor capixaba Fabriccio lançará no dia 27 de setembro o álbum "Vitória" Crédito: Matheus Costa
O cantor capixaba Fabriccio lançará no dia 27 de setembro seu segundo álbum, intitulado "Vitória", em homenagem à capital do Espírito Santo. Antes do lançamento oficial nas plataformas de streaming, uma audição exclusiva do álbum será realizada, oferecendo ao público uma prévia do novo trabalho que explora as raízes e a identidade musical do artista.
"Vitória" é um álbum que se inspira na relação de Fabriccio com sua cidade natal, capturando as sonoridades e influências que ele absorveu ao longo dos anos vivendo à beira-mar. O álbum conta com colaborações de nomes renomados da música capixaba, incluindo a poetisa e atriz Elisa Lucinda e o cantor André Prando, além de Lino Krizz, Borabaez, Dow Raiz e Yan Cloud.
"Conheci a Elisa como grande fã e tive a oportunidade de colaborar com ela. Com o Prando, nossas trajetórias se cruzavam frequentemente na noite capixaba. Quando um tocava em um barzinho, o outro assistia, e assim surgiu a parceria na música 'Tá De Sacanagem', que é como um Black Sabbath sem guitarra, uma fusão de rock e samba"
Com influências que vão do reggae ao samba, passando pela MPB e R&B, Fabriccio busca imprimir uma linguagem própria e afetiva em "Vitória". O álbum inclui elementos novos nos arranjos, como saxofone e flauta, além das percussões que são características de seus shows ao vivo. Essas escolhas refletem a musicalidade dos ritos de matriz africana e o tambor, símbolo presente na cultura dos povos pretos capixabas, incorporando o congo, samba e forró à memória afetiva de sua vida na ilha de Vitória.
Fabriccio destaca a cena underground como uma de suas Vitórias favoritas: "Posso citar facilmente: sou da geração que vivenciou a cena underground de rock e hardcore, os primórdios do Antimofo, por apenas 5 ou 10 reais. Era o que havia de mais alternativo na cena", confessa.
  • Lançamento do Álbum "Vitória" - Fabriccio
  • Data de lançamento: 27 de setembro
  • Participações especiais: Elisa Lucinda, André Prando, Lino Krizz, Borabaez, Dow Raiz, Yan Cloud
  • Onde: plataformas de streaming de áudio

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