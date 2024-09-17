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Cinema

Premiado filme "Saudade fez Morada aqui Dentro" estreia no ES

Longa-metragem narra a história de um adolescente de 15 anos que está perdendo a visão de maneira irreversível
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 19:00

Premiado filme
Cena do filme "Saudade fez Morada aqui Dentro" Crédito: Divulgação
O filme baiano “Saudade Fez Morada Aqui Dentro”, dirigido por Haroldo Borges e produzido pelo coletivo Plano 3 Filmes, estreará no ES na próxima quinta-feira (19), nas salas do CineSystem.
Após uma trajetória de sucesso em festivais, incluindo o Festival de Mar del Plata, onde ganhou o Astor Piazzolla de Melhor Filme e o Prêmio do Público, o Festival de Málaga, em que ganhou o premio de Melhor Montagem, o Festival do Rio, premio de Melhor Filme na Competição Novos Rumos da Première Brasil, e a Mostra de Cinema de São Paulo, em que ganhou Prêmio Netflix e Prêmio Paradiso.

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O longa-metragem narra a história de Bruno (Bruno Jefferson), um adolescente de 15 anos que está perdendo a visão de maneira irreversível. Em meio às incertezas da adolescência e a cegueira iminente, o filme transforma o destino trágico de Bruno em um relato de aprendizado coletivo.
O diretor e roteirista Haroldo Borges explica que a inspiração para abordar a perda da visão veio após as eleições de 2018. "Durante o período em que a política brasileira se direcionava para a escuridão, percebemos amigos e familiares apoiando um governo fascista. Parecia uma epidemia de cegueira que se espalhava pelo país. Precisávamos contar uma história sobre cegueira, e a trajetória de Bruno se mostrou a metáfora perfeita. Porém, queríamos uma narrativa que apontasse para a luz, mesmo dentro dessa escuridão", disse Borges.
O filme buscou incorporar a comunidade local, selecionando os atores Bruno Jefferson, Ronaldy Gomes, Angela Maria e Terena França a partir de um processo que envolveu 1.300 jovens de escolas públicas do sertão baiano. A direção optou por transmitir o roteiro oralmente, cena a cena, para que os atores pudessem compreender e defender seus personagens de maneira autêntica.

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