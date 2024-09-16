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Cinema

Festival de Cinema chega ao Sul do ES com oficinas, mostras e debates

10° Festival Cine.Ema terá exibição gratuita de 14 filmes, além de uma semana de oficinas, mostras de cinema e reflexões
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 19:00

10º Festival Cine.Ema começa com exibição gratuita de 14 filmes e votação para melhor filme
10º Festival Cine.Ema começa com exibição gratuita de 14 filmes e votação para melhor filme Crédito: Divulgação
Com 14 filmes que abordam temáticas ambientais e de sustentabilidade, o Cine.Ema – Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo – chega à sua 10ª edição, levando duas mostras competitivas de cinema para Vargem Alta: a Mostra Infantil Cine.Eminha, com 4 filmes, e a Mostra Competitiva Cine.Ema, com 10 filmes. Qualquer brasileiro pode votar no seu filme favorito de cada mostra até dia 16 de outubro.
Para votar, basta acessar o site, assistir aos filmes e clicar para escolher o melhor. É permitido apenas um voto por CPF. As mostras estarão disponíveis gratuitamente para visualização até o dia 16 de outubro no site: www.cineema.com.br/.
De 16 a 20 de setembro, o 10º Festival Cine.Ema desembarca em Vargem Alta para uma semana repleta de oficinas, mostras de cinema e reflexões sobre o audiovisual e o meio ambiente.
As atividades incluem oficinas de Stop Motion (animação) e Fotografia, realizadas na EEEFM Presidente Lüebke, sob a orientação de Iza Rosenberg e Gui Castor, respectivamente. A EMEB Pedro Milaneze Altoé participará da oficina de Observação de Pássaros, acompanhada por Filipe Ventura, e a EMEB João Domingos Fassarella se transformará em sala de cinema, com duas sessões para diferentes faixas etárias.
Qualquer brasileiro pode votar no seu filme favorito de cada mostra até dia 16 de outubro
Qualquer brasileiro pode votar no seu filme favorito de cada mostra até dia 16 de outubro Crédito: Divulgação
Este ano o Festival explora o tema “Reconectar”, que, de acordo com os organizadores do projeto, é um convite para desligar o piloto automático e sentir o solo sob os pés, ouvir o sussurro do vento e entender que tudo está conectado.

Bate-papos

O 10º Festival Cine.Ema também convida o público para dois dias de imersão em discussões sobre sustentabilidade, educação e impacto social. O evento, que ocorrerá nos dias 18 e 19 de setembro, na Reserva Água Branca, em Vargem Alta (ES), traz uma programação diversificada, incluindo bate-papos com especialistas, vivências na natureza e exibições de cinema. As inscrições estão abertas pelo link cineema.com.br/batepapos2024
A programação abrange temas cruciais para o cenário atual, como conservação ambiental, turismo sustentável, negócios de impacto e o futuro da educação. Os participantes terão a oportunidade de ouvir e interagir com profissionais de diversas áreas, incluindo executivos de sustentabilidade, cineastas, futuristas e especialistas em educação ambiental.

Sobre o Cine.Ema

Criado com o propósito de conectar pessoas às questões ambientais e aos desafios sustentáveis contemporâneos através do Cinema, o Festival Cine.Ema é um projeto que promove mostras de curtas-metragens, sensibilizando o público para questões ambientais por meio da cultura. Além disso, busca despertar o interesse pelo cinema em regiões que muitas vezes não têm acesso a essa forma de arte.
O festival surgiu no distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim, em 2015, aos pés da Pedra da Ema, patrimônio natural da região que dá nome ao evento.

Serviço: 

  • 10º Festival Cine.Ema – Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo
  • Data: De 16 a 20 de setembro
  • Local: Vargem Alta, Espírito Santo
  • Atividades:
  • Oficinas de Stop Motion (animação) e Fotografia na EEEFM Presidente Lüebke, orientadas por Iza Rosenberg e Gui Castor.
  • Oficina de Observação de Pássaros na EMEB Pedro Milaneze Altoé, acompanhada por Filipe Ventura.
  • Sessões de cinema na EMEB João Domingos Fassarella, para diferentes faixas etárias.
  • Mostras de cinema e bate-papos na Reserva Água Branca, em Vargem Alta.

Bate-papos

  • Imersão em discussões sobre sustentabilidade, educação e impacto social nos dias 18 e 19 de setembro.
  • Inscrições abertas pelo link: cineema.com.br/batepapos2024

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