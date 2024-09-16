Festival de Cinema chega ao Sul do ES com oficinas, mostras e debates

Com 14 filmes que abordam temáticas ambientais e de sustentabilidade, o Cine.Ema – Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo – chega à sua 10ª edição, levando duas mostras competitivas de cinema para Vargem Alta: a Mostra Infantil Cine.Eminha, com 4 filmes, e a Mostra Competitiva Cine.Ema, com 10 filmes. Qualquer brasileiro pode votar no seu filme favorito de cada mostra até dia 16 de outubro.
Para votar, basta acessar o site, assistir aos filmes e clicar para escolher o melhor. É permitido apenas um voto por CPF. As mostras estarão disponíveis gratuitamente para visualização até o dia 16 de outubro no site: www.cineema.com.br/.
De 16 a 20 de setembro, o 10º Festival Cine.Ema desembarca em Vargem Alta para uma semana repleta de oficinas, mostras de cinema e reflexões sobre o audiovisual e o meio ambiente.
As atividades incluem oficinas de Stop Motion (animação) e Fotografia, realizadas na EEEFM Presidente Lüebke, sob a orientação de Iza Rosenberg e Gui Castor, respectivamente. A EMEB Pedro Milaneze Altoé participará da oficina de Observação de Pássaros, acompanhada por Filipe Ventura, e a EMEB João Domingos Fassarella se transformará em sala de cinema, com duas sessões para diferentes faixas etárias.
Este ano o Festival explora o tema “Reconectar”, que, de acordo com os organizadores do projeto, é um convite para desligar o piloto automático e sentir o solo sob os pés, ouvir o sussurro do vento e entender que tudo está conectado.
Bate-papos
O 10º Festival Cine.Ema também convida o público para dois dias de imersão em discussões sobre sustentabilidade, educação e impacto social. O evento, que ocorrerá nos dias 18 e 19 de setembro, na Reserva Água Branca, em Vargem Alta (ES), traz uma programação diversificada, incluindo bate-papos com especialistas, vivências na natureza e exibições de cinema. As inscrições estão abertas pelo link cineema.com.br/batepapos2024
A programação abrange temas cruciais para o cenário atual, como conservação ambiental, turismo sustentável, negócios de impacto e o futuro da educação. Os participantes terão a oportunidade de ouvir e interagir com profissionais de diversas áreas, incluindo executivos de sustentabilidade, cineastas, futuristas e especialistas em educação ambiental.
Sobre o Cine.Ema
Criado com o propósito de conectar pessoas às questões ambientais e aos desafios sustentáveis contemporâneos através do Cinema, o Festival Cine.Ema é um projeto que promove mostras de curtas-metragens, sensibilizando o público para questões ambientais por meio da cultura. Além disso, busca despertar o interesse pelo cinema em regiões que muitas vezes não têm acesso a essa forma de arte.
O festival surgiu no distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim, em 2015, aos pés da Pedra da Ema, patrimônio natural da região que dá nome ao evento.
Serviço:
- 10º Festival Cine.Ema – Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo
- Data: De 16 a 20 de setembro
- Local: Vargem Alta, Espírito Santo
- Atividades:
- Oficinas de Stop Motion (animação) e Fotografia na EEEFM Presidente Lüebke, orientadas por Iza Rosenberg e Gui Castor.
- Oficina de Observação de Pássaros na EMEB Pedro Milaneze Altoé, acompanhada por Filipe Ventura.
- Sessões de cinema na EMEB João Domingos Fassarella, para diferentes faixas etárias.
- Mostras de cinema e bate-papos na Reserva Água Branca, em Vargem Alta.
Bate-papos
- Imersão em discussões sobre sustentabilidade, educação e impacto social nos dias 18 e 19 de setembro.
- Inscrições abertas pelo link: cineema.com.br/batepapos2024