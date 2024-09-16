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Cultura

Inscrições para o Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória estão abertas

Interessados em participar da programação do evento devem se inscrever, gratuitamente, até o dia 25 de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 11:20

Espetáculo SAGA Uma História do Povo Preto
Espetáculo SAGA Uma História do Povo Preto Crédito: Divulgação
Atenção ao prazo! Estão abertas as inscrições para a 20ª edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória - Fenatevi. Os grupos interessados em participar da programação do evento devem se inscrever, gratuitamente, até o dia 25 de setembro, através deste link (acesse).
O edital de seleção vai escolher montagens locais e nacionais em diversas modalidades, gêneros e formatos, inéditos ou não, para público adulto e infantil, em diversas categorias, entre elas: ‘Oficial’, ‘Espetáculos Nacionais’, ‘Mostra Oficial’ e ‘Mostra Paralela Vera Viana’. Ao todo, 14 peças teatrais serão contempladas.
Espetáculo Dona Rua Gentileza Educando Hoje os Motoristas de Amanhã
Espetáculo Dona Rua Gentileza Educando Hoje os Motoristas de Amanhã Crédito: Divulgação
A curadoria será feita por uma comissão formada por profissionais da área de artes cênicas e equipe organizadora do evento. A 20ª edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória acontece entre os dias 13 e 21 de outubro, em diversos pontos da capital, como a Praça Costa Pereira.

RESULTADO

O resultado da seleção será divulgado nas redes sociais do Festival e também via email dos contemplados, no dia 29 de setembro. “Essa é uma edição comemorativa, estamos celebrando 20 anos de um evento de muito sucesso, que oportuniza, gratuitamente, o acesso da população à arte”, declara a produtora Elenice Moreira.

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