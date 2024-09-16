Inscrições para o Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória estão abertas

Espetáculo SAGA Uma História do Povo Preto Crédito: Divulgação

Atenção ao prazo! Estão abertas as inscrições para a 20ª edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória - Fenatevi. Os grupos interessados em participar da programação do evento devem se inscrever, gratuitamente, até o dia 25 de setembro, através deste link ( acesse ).

O edital de seleção vai escolher montagens locais e nacionais em diversas modalidades, gêneros e formatos, inéditos ou não, para público adulto e infantil, em diversas categorias, entre elas: ‘Oficial’, ‘Espetáculos Nacionais’, ‘Mostra Oficial’ e ‘Mostra Paralela Vera Viana’. Ao todo, 14 peças teatrais serão contempladas.

Espetáculo Dona Rua Gentileza Educando Hoje os Motoristas de Amanhã Crédito: Divulgação

A curadoria será feita por uma comissão formada por profissionais da área de artes cênicas e equipe organizadora do evento. A 20ª edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória acontece entre os dias 13 e 21 de outubro, em diversos pontos da capital, como a Praça Costa Pereira.

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