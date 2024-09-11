Feira de artesanato em Vitória terá entrada gratuita e peças a partir de R$ 5

ArteSanto, festa de artesanato do ES Crédito: Camila Batiste/Divulgação

Considerada uma das principais festas de artesanato do Espírito Santo, a ArteSanto deste ano promete ser um evento imperdível para os apreciadores da arte e da cultura brasileira, com entrada gratuita e opções de peças a partir de R$ 5. O palco da 12ª edição da Feira Nacional do Artesanato do Espírito Santo será a Praça do Papa, em Vitória, entre os dias 13 e 22 de setembro.

Com o tema “Ícones do Artesanato”, a edição de 2024 homenageia as produções tradicionais do Espírito Santo, destacando peças emblemáticas como a Panela de Barro – reconhecida como patrimônio cultural do Brasil –, as casacas, bonecas de palha de milho, flores de concha, o fuxico, e a renda de bilros. Além disso, o evento contará com o legado ancestral dos artesanatos indígenas de Aracruz, como cestas e artigos culturais, trazendo uma riqueza de diversidade para o público.

Esperando atrair cerca de 30 mil visitantes, a feira também reunirá mais de 500 artesãos de todo o Brasil. A organizadora do evento, Sônia Iamonde, destacou a importância do artesanato para a economia nacional e para a preservação das tradições culturais: “O artesanato também exerce um papel importante como combustível de um desenvolvimento econômico que beneficia milhares de famílias. Cada artefato, frutos de habilidades hereditárias, transmite não apenas técnicas tradicionais, mas também estilos de vida distintos”,

Artesanto, festa de artesanato

Uma das grandes novidades da edição deste ano é a exposição imersiva "Mãos que contam histórias", com curadoria da historiadora Patrícia Merlo. A mostra será aberta ao público gratuitamente e promete levar os visitantes a uma jornada pelo desenvolvimento do artesanato como patrimônio cultural imaterial, vivo e dinâmico. A exposição promete oferecer um mergulho na história, explorando como as tradições artesanais moldaram e continuam a influenciar a cultura local e nacional.

Além das exposições e da feira, a ArteSanto 2024 contará com uma programação cultural variada, que inclui apresentações musicais, garantindo diversão para todas as idades. Para as crianças, há uma programação específica e espaços de recreação, tornando o evento ideal para toda a família. Com uma nova planta e a instalação de praças de descanso, o evento também vai oferecer uma experiência mais confortável e acessível para os visitantes, que podem desfrutar do artesanato e da cultura com tranquilidade.

ArteSanto, festa de artesanato do ES Crédito: Camila Batiste/Divulgação

SERVIÇO

ArteSanto - Feira Nacional do Artesanato do Espírito Santo



Data : 13 a 22 de setembro

: 13 a 22 de setembro Local : Praça do Papa

: Praça do Papa Entrada gratuita

Programação cultural

14 de setembro

16h - Música na Rede Coro Jovem 19h - Orquestra Dedilharco





16h - Música na Rede Coro Jovem 19h - Orquestra Dedilharco 15 de setembro

16h - Música na Rede Orquestra Jovem de Violões

17h30 - Irmãos Kyoskys (atração circense)18h - Orquestra Dedilharco





16h - Música na Rede Orquestra Jovem de Violões 17h30 - Irmãos Kyoskys (atração circense)18h - Orquestra Dedilharco 19 de setembro

19h30 - Debora Fassarela





19h30 - Debora Fassarela 20 de setembro

19h30 - Debora Fassarela





19h30 - Debora Fassarela 21 de setembro

16h - Irmãos Kyoskys (atração circense)





16h - Irmãos Kyoskys (atração circense) 22 de setembro

16h - Música na Rede - Banda Jovem